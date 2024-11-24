Abdulkadir Uraloğlu: Yusufeli yollarından 2 yılda 929 bin araç geçti

DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2022 yılında hizmete açılan Yusufeli yollarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uraloğlu, Yusufeli yollarından 2 yılda 929 bin aracın geçtiğini belirtti.

'DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU SEYAHAT İMKANI'

Bakan Uraloğlu, "Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede ulaşım standardını artırarak daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunduk. 2022 yılında hizmete açtığımız Yusufeli yolları, Artvin'i Erzurum'a, Kafkasları ve Karadeniz Sahil Kesimini ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan Kuzey-Güney aks standardını önemli ölçüde yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

"5 FARKLU SEVİYELİ 12 HEMZEMİN OLMAK ÜZERE 17 KAVŞAK BÖLGEDE ULAŞIM SAĞLIYOR"

Yusufeli Barajı kapsamında bir bölümü sular altında kalan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerlerine ulaşım sağlanabilmesi için inşa edilen Yusufeli yollarının bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "3 kesim halinde tam 69,2 kilometre uzunlukta inşa ettiğimiz projemiz 56,7 kilometrelik kesiminde 39 tünel, 3,6 kilometrelik kesiminde ise 19 köprü ve viyadük ile vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Proje kapsamında bölgedeki yerleşkelerin yola bağlantısını sağlayan 5 farklı seviyeli ve 12 hemzemin olmak üzere 17 kavşak bölgede ulaşımı kolaylaştırıyor." dedi.