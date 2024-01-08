Abdulkadir Uraloğlu: Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi'ni çalışıyoruz Bir taraftan Zengezur Koridoru'nu planladıklarını bir taraftan da Kalkınma Yolu Projesi'ni çalıştıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projelerin tamamlanmasıyla uluslararası koridorlar noktasında ciddi adımlar atmış olacaklarını söyledi.

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AA

Düzce'de "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi"nin açılışı yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da törene katıldı.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Uraloğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nda kentin geleceğini şekillendirmek, daha yaşanabilir şehir inşa etmek için hayata geçirdikleri projenin hayırlı olmasını diledi.

Son 21 yılda ülkeye birçok yatırım yaptıklarını, özellikle ulaştırma alanında pek çok büyük projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Uraloğlu, bunların sadece Türkiye'ye değil, coğrafyaya ve dünyaya hizmet edecek işler olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, ülkenin batısına ne yapıldıysa doğusuna, kuzeyine, güneyine de aynı şeyleri yapma gayreti içerisinde olduklarına işaret ederek, en son hizmete açtıkları 1915 Çanakkale Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya, Zigana ve Ovit tünelleri, Beğendik (Botan) Köprüsü ve Adana'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirildiğini anımsattı.

"Bölünmüş yolumuzu yaklaşık 30 bin kilometrelere çıkardık"

21 yıl içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin veriler paylaşan Uraloğlu, şunları kaydetti:

6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolumuzu yaklaşık 30 bin kilometrelere çıkardık. Sadece otoyolumuzu 1714 kilometreden 3 bin 726 kilometreye çıkardık. Yine demir yolunda ciddi yatırım yaptık. 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu 14 bin kilometreye çıkardık. 11 bin kilometrelik demir yolunun da neredeyse tamamını elden geçirerek yaklaşık yüzde 60-70'ini de elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Hava yollarına baktığımız zaman 2002'de sadece dünyanın 60 noktasına uçuş gerçekleştirirken, bugün 343 noktaya ülkemizden uçuş gerçekleştiriyoruz. Havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye çıkardık; 3 tanesi devam ediyor. Onu da 60'a inşallah yakın zamanda çıkaracağız.



Yine ülkemizde hava yollarında seyahat eden yolcu kapasitemizi 55 milyondan 337 milyona çıkardık ve 2023 yılını da yaklaşık 216 milyonluk yolcu seyahat rakamıyla kapatmış bulunuyoruz. Yine sadece hava yolu, kara yolu değil, denizcilikte de önemli projelere imza attık. Yat bağlama kapasitesini 8 bin 500'den yaklaşık 25 bine çıkardık. Ülkemizdeki 152 limanı 197'ye çıkardık. 37 olan tersane sayısını 85'e çıkardık.

"Zengezur Koridoru'nu planlıyoruz"

Uraloğlu, ülkedeki bu çalışmalarla uluslararası bütünlük sağlama adına Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, bugün Pekin'den kalkan bir trenin kesintisiz şekilde Londra'ya ve Avrupa'nın her noktasına ulaşabildiğini dile getirdi.

Bunun alternatif güzergahlarını da bir taraftan planladıklarını bildiren Uraloğlu, "Özellikle Zengezur Koridoru'nu bir taraftan planlıyoruz ve yine özellikle Arap Yarımadası'ndan, Basra Körfezi'nden ülkemize gelecek yeni koridoru bugünlerde çalışıyoruz. 'Kalkınma Yolu Projesi' ya da 'Kuru Kanal' olarak adlandırdığımız projeyi yine çalışıyoruz. Onu da hayata geçirdiğimizde inşallah uluslararası koridorlar noktasında ciddi adımları da beraberinde gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

"Çalışmalarımıza ekip halinde devam edeceğiz"

Uzun zaman kesintiye uğrayan Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmalara da değinen Bakan Uraloğlu, trafik seyrini daha konforlu, emniyetli hale getirdiklerini anlattı.

Uraloğlu, artan nüfus nedeniyle yaşanacak ulaşım probleminin her ilin ihtiyacına göre çözülmesi gerektiğinden bahsederek, bu nedenle teknolojileri kullanarak sürdürülebilir kentsel ulaşım projelerini yaygınlaştırmak için çalışmaların daha da hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Bakanlığın Düzce'de yaptığı çalışmaları da aktaran Uraloğlu, talep edilen konuları gerek bu seçim sürecinde gerekse 2028 projeksiyonunda hayata geçireceklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, "'Ertesi gün acaba maaşımız bankamatiğe yattı mı'yı düşünen Türkiye'den bugün 2028, 2035, 2053 ve 2071 yılının planlamasını yapıyoruz çok şükür. Bunu da Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yapıyoruz. Allah ondan razı olsun. Bu çalışmalarımıza inşallah ekip halinde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)