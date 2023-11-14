Abdulkadir Uraloğlu'ndan Cezayir'de açıklama: Birlikte çalışmaya hazırız Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Cezayir'e giden ve burada iki ülke arasındaki gelişmeleri ele alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "İşbirliğimizin bir üst seviyeye taşınmasını hedefliyoruz" dedi.

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AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gitti.

Ziyaretlerinde 19. Cezayir Uluslararası Bayındırlık Fuarı’na onur konuğu olarak katıldı.

Bakan Uraloğlu, burada Cezayir Bayındırlık ve Temel Altyapı Bakanı Lahdar Rahruh ve Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab ile fuarın açılışını yaptı.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin katılımıyla düzenlenen fuarda 240 firma stant açtı.

"Türkiye-Cezayir ilişkileri stratejik ortaklığa dönüştü"

Ardından Cezayirli mevkidaşı Rahruh ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Uraloğlu ile Rahruh, görüşme sonunda basın toplantısında iki ülke ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Cezayir’in tarihten gelen dostluk ve kardeşlik bağları olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Türkiye-Cezayir ilişkileri son yıllarda stratejik ortaklığa dönüşerek önemli bir ivme kazanmıştır." dedi.

"Görüşmeler verimli geçti"

Uraloğlu, özellikle son yıllarda artan karşılıklı üst düzey ziyaretler neticesinde iki ülke Cumhurbaşkanları eş başkanlığında kurulan YDİK’in önemine dikkati çekerek, "Kardeş ve dost Cezayir ile ulaştırma alanındaki işbirliklerimizi de bu ve benzeri platformlar ile geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Altyapıdan deniz taşımacılığına, kara yolu ve demir yolu taşımacılığından gemi inşasına kadar birçok konuda iki ülke arasında önemli bir işbirliği potansiyeli olduğunu belirten Uraloğlu, eylül ayında Cezayir’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yaptığı görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini kaydetti.

"Tüm ulaştırma ve altyapı sektörlerinde bağlarımız ileriye taşınmalı"

Cezayir’in büyük çaplı altyapı projelerini hayata geçirmek için ortaya koyduğu planlamayı takdirle takip ettiklerini aktaran Uraloğlu, şunları söyledi:

"Gerek özel sektör gerek kamu sektörü ile Cezayir’le bu alanda da birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tüm ulaştırma ve altyapı sektörlerinde ekonomik ilişkilerin, tarihsel ve siyasi bağlarımız çerçevesinde daha da ileriye taşınması gerektiğine yürekten inanıyorum."

"İşbirliğimizin bir üst seviyeye taşınmasını hedefliyoruz"

Uraloğlu, ayrıca doğu-batı ve kuzey-güney güzergahlarındaki ulaştırma koridorlarına da büyük önem verdiklerini belirterek, "Cezayirli paydaşlarımızla mevcut taşımaların geliştirilmesi ile yeni hat ve koridorların tesis edilmesi hususunda çalışmalar yürütüyoruz; böylece işbirliğimizin bir üst seviyeye taşınmasını hedefliyoruz." dedi.

"Filistin için kalıcı çözümü tesis etmek zorundayız"

Türkiye ile Cezayir’in Orta Doğu'da adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılması fikrini paylaştığına işaret eden Bakan Uraloğlu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız saldırılarına dikkati çekti.

Filistin meselesinin görmezden gelindikçe bölgedeki normalleşme çabalarının sonuçlanmayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Filistin için kalıcı çözümü tesis etmek zorundayız." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonuna kadar destek verecektir"

Uraloğlu, uluslararası toplumun İsrail’in Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarındaki katliamları karşısında güçlü ve caydırıcı bir tepki vermek zorunda olduğunun altını çizerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inancın ve medeniyetin gereğini yerine getirerek hem Kudüs davasına hem de Filistin halkının onur mücadelesine sonuna kadar destek verecektir." diye konuştu.

Daha sonra Cezayirli mevkidaşı Rahruh ve üst düzey yetkililer eşliğinde fuar alanını gezen Bakan Uraloğlu, Türk ve Cezayirli firmaların stantlarını ziyaret etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)