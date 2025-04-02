Abdulkadir Uraloğlu'ndan CHP'nin boykot çağrısına tepki

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşları için 24 Mart’ta boykot çağrısı yapmıştı..

Boykot çağrısını bir adım ileriye taşıyan muhalefet, 2 Nisan'da (bugün) kapsamlı bir alışveriş boykotu gerçekleştireceklerini duyurmuştu..

Ancak Türkiye ekonomisini durdurmak için yapılan çağrı, toplumda karşılık bulmadı..

Alışveriş merkezleri ve marketlerde yoğunluk oluşurken, boykota bir tepki de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi..

"İNADINA MİLLİ VE YERLİ HER ÜRÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından markette alışveriş yaptığı karesini paylaşarak şu notu düştü: