Abdulkadir Uraloğlu'ndan Discord'a ilişkin açıklama: Erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a ilişkin tartışmaları değerlendirerek, "Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok" dedi.

AA

Türkiye'de bazı Discord grupları üzerinden yapılan sohbetler, şantajlar, cinsel içerikler, zorlama ve tehditler ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan videoda bir kız çocuğu bu gruptaki kişiler tarafından kendine zarar vermeye zorlandığını söylerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerin kurgu olduğunu açıkladı.

Öte yandan İstanbul'da 19 yaşındaki 2 genç kızı hunharca katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar eden 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in, "incel" olarak isimlendirilen kişilerle yine Discord üzerinden iletişime geçtiği belirlendi.

DİSCORD'LA İLGİLİ HAREKETE GEÇİLDİ

Tüm bu yaşananlar sonrası Discord için harekete geçildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in Tuzla kentine yaptığı ilk uçuşta son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a yönelik değerlendirmede bulundu.

"GENÇLERİ KORUMAK İÇİN HER TÜRLÜ YETKİYİ KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Konuya ilişkin, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." diye konuştu.

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AİLELERE ÇAĞRI YAPTI

Anne ve babalara da çağrıda bulunan Uraloğlu, "Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler. Çocuklarımızı istismar etmek isteyen, zihinlerini karıştırmak isteyen kötü niyetli kişiler olacaktır. Ailelerimiz, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirsinler." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)