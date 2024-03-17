Abdulkadir Uraloğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'taşeron' cevabı Ulaştırma Bakanlığı'nın İBB'nin yapması gereken projeleri bitirip ödemesini belediyeden almasına tepki göstererek 'taşeron' yakıştırması yapan Ekrem İmamoğlu'na cevap veren Abdulkadir Uraloğlu, ülke için hamallık da taşeronluk da yapabileceklerini söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye son 20 yılda ulaşım alanında birçok projeye imza attı.

Her gün yenisi hizmete giren ve çalışması başlayan projeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk'te katıldığı programda ayrıntılarıyla halka anlattı.

Uraloğlu'na bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro maliyeti ödemeleri üzerinden gösterdiği tepki de soruldu.

İmamoğlu, kendisinin yapması gerektiği halde Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan metro projelerinin ödemelerinin Bakanlık tarafından tahsil edilmesine tepki olarak, "Parayı peşlin almayı kendine marifet sayan Bakanlık, İBB’nin taşeronu durumuna düşmüştür." dedi.

"Biz Anadolu insanıyız, ülkemiz için hamallık da taşeronluk da yaparız"

Ankara temsilcisi Fevzi Çakır'ın konuğu olan Uraloğlu, hatırlatılan bu sözlere cevap verdi.

Uraloğlu, "Biz Anadolu insanıyız. Biz milletimiz için hamallık da yaparız, işçilik de yaparız memurluk da yaparız. Taşeronluk asla kötü bir şey değildir. Gerçekten işin emek yoğun tarafıdır. Biz ülkemiz için taşeronluk da yaparız dedik sıkıntı yok." dedi.

"İstanbul'un 1004 kilometre metroya ihtiyacı var"

Daha sonra İstanbul için yaptıkları çalışmaları anlatam Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti:

İstanbul'un yaklaşık 1004 kilometre metroya ihtiyacı var. Halihazırda 350 kilometre. Devam edenleri ilave edersek 400 diyelim. Bize 600 kilometre lazım. Süreci doğru idare edebilirsek 10 yıllık dönemde bunu yapabiliriz diye düşünüyoruz.



147 kilometresini Ulaştırma Bakanlığı olarak biz hayata geçirdik. 2019'u baz alıyorsak. 232.9 kilometre faal olandı. Kimin yaptığına bakmaksızın bu kadar metro vardı. 12 Mart'a geldiğimiz 349 kilometreyi telaffuz etmiştik. Yaklaşık 110-120 kilometre civarında metro yapıldı. Bakanlık 67.8 kilometreyi İstanbul'da bitirdik. İBB'ye önceki AK Parti yönetimi 5 metro hattı teslim etti.

"Sıfırdan başlayıp bitirip teslim ettiği proje yok"

İmamoğlu'nun sıfırdan başlayıp bitirdiği metro olmadığını söyleyen Uraloğlu, "İmamoğlu göreve başladığında metro hatlarında test sürüşleri yapılıyordu. Sayın İmamoğlu'nun sıfırdan başlayıp bitirip teslim ettiği proje yok. Burada 8.1 kilometrelik bir hak var İBB tarafından. Öncesinde 39.2 kilometrelik bir hak var. Ekrem Bey geldiğinde metro inşaatlarında genel bir durma yok.

Teknik olarak durma olabilir. Yeraltındasınız üstteki yapılara zarar vermemeniz gerekir, bazen durmanız gerekir. Ama genel bir durma olmadı. Bazılarında isim değişikliği yapılarak ya da kilometre artırarak yapılan projeler var. Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı.

"Yüzde 89 önceki yönetim yaptı"

Önce projeyi tanıtmışız. Allah rahmet etsin, Kadir Topbaş tanıtmış. Haziran ayında ihalesi yapılmış. Sonra temel atılmış. Mart'ta araç sürüş testini yapmışız. 2019 seçimlerine gelmişiz. İBB 6 Aralık'ta şantiyede inceleme yapmış, belli bölümün açılışı yapılmış. En sonunda finansman desteğiyle ilgili kredi anlaşması oldu.

Ağustos 2023'te tamamı açıldı. Burada yüzde 89 önceki yönetim yaptı. Yüzde 11'i de İBB yaptı. Rumeli-Hisarüstü-Aşiyan, 2002 Ekim ayında açılışı yapıldı. Yarısı Ekrem İmamoğlu döneminde yapıldı. İkitelli-Ataköy Metro Hattı, 2019'da yerel seçimler olmuş. Yüzde 48'ini gerçekleştirmişiz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Biz yapalım talebimiz reddedildi"

Çekmeköy-Sultanbeyli-Sarıgazi-Yenidoğan hattında 'burayı siz yapamayacaksanız biz yapalım' demişiz. 15 gün sonra gelen cevapta ileriye yönelik yapılacağıyla ilgili reddedilip, bize devredilmemiş. Ne kadar zaman kaybetmişiz. 4 yıl kaybetmişiz. 2022'den 2024'e kadar bir çalışma olmadı. 2 yıl sonra yeniden buranın inşaatına başladılar.

Başakşehir-Çam Sakura Hastanesi hattı. Ne karayolu ne demiryolu ulaşımı var. Biz bakanlık olarak hem karayolunu devraldık. İBB yapmadı. Bize kanunun verdiği yetkide karayolları olarak belediyeye sormadan alabiliyoruz.

Ama raylı sistemlerde bu yetki yok. Görev belediyenin, kanun ona vermiş. Eğer isterse bize geçebilir. Burada biz sormuştuk. Yapamayacaklarını beyan edince devralıyoruz. 2023'ün Nisan ayında bunu açtık.

"1 yıl sonra yeniden başladı"

Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı yeniden ihale edildi. Burada bir miktar duruldu, yaklaşık 1 yıl sonra yeniden başladı. 1. bölümün ihalesi yapıldı, 5.1 kilometrelik. Bakanlık devredilmesini istedi. Belediye bize devredilmesini reddetti. Burası hâlihazırda devam ediyor. Devam eden 5,1 kilometrelik kesimi, henüz bitmedi. Burası da bize göre önemli hattı, durmaması gerekirdi.

"600 kilometre daha metro yapılmalı"

İstanbul'da şu anda 600 kilometre daha yapılması gerekir. Bunu 10 yılda ancak bitirebiliriz. Doğru organize olursak, doğru finansman bulursak. 10 yılda bitirilirse daha yaşanabilir olacaktır.

Mutlaka yer altından metrolara inmeliyiz. İstanbul'un bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Kentsel dönüşüm yapılırken yeni arterlerin ya da mevcut olanların kapasitesinin mutlaka artırılması gerekir. Esas çözüm metrolardır.

Kağıthane-Gayrettepe-İstanbul Havalimanı 30 dakika. 32 dakika olmaz. Bindiğiniz zaman 30 dakikada gidersiniz. Dakikadır o, sapmaz. Saniyeler sapar. Biz metroları yaptığımız zaman siz bileceksiniz Gayrettepe'den bindiğinizde İstanbul Havalimanı'nda 30 dakikada olacaksınız. Bunu yaptığımız zaman genel anlamdaki dertlerimiz çözülmüş olacak.

Arnavutköy'e kadar olan 14 kilometresini bitirdik. Onu önümüzdeki hafta geri kalan 17 kilometresini muhtemelen 1 sene sonra bitireceğiz. Bizim şu anda konuştuğumuz metro hatlarının tamamı çift hat. Birisi giderken diğeri gelebiliyor. Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı ise tek hattır. Orada yolculuk kapasitesi karşılanacak durumdadır. Muhtemelen 2025'in sonunda bitireceğiz.