Abdulkadir Uraloğlu'ndan Erzincan açıklaması: Gerekli destekte bulunduk Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Trabzon'a giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan'da yaşanan heyelana değinerek, "Temennimiz vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması noktasındadır" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon’a gitti.

Burada Düzköy ilçesinde hemşehrileri ile bir araya geldi.

Yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Uraloğlu, esnaf ve halkla yakından ilgilendi.

"Çevre illerden bölgeye destekte bulunduk"

Ardından açıklamalarda bulunan Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına değindi.

Göçük altında kalan vatandaşlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Uraloğlu, “Trabzon ve civar illerden bölgeye gerekli destekte bulunduk.” dedi.

"Temennimiz vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması noktasındadır"

Bakan Uraloğlu, maden ocağındaki toprak kaymasının büyük bir olay olduğunu belirterek, “İçişleri Bakanımız, Enerji Bakanımız orada. 9 vatandaşımıza henüz ulaşılabilmiş değil. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. AFAD koordinasyonunda; büyükşehir belediyemiz ve diğer belediyelerimizle birlikte biz de bakanlık olarak hem civar illerden hem de Trabzon'dan oraya gerekli destekte bulunduk. Temennimiz vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması noktasındadır. Ben tekrar geçmiş olsun diliyorum.” ifadelerini kullandı.

"Trabzonumuz AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın arkasında"

Ardından yerel seçime de değinen Uraloğlu, belediye başkan adayları ile birlikte ziyaretlerde bulunduklarını ve hemşehrilileri ile buluştuklarını söyledi.

Köyünde olmanın da ayrı bir kıymeti olduğunu ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

“Belediye başkan adaylarımızla, Ortahisar Belediye Başkanımız aynı zamanda büyükşehir belediye başkan adayımız. Yine il başkanımızla beraber, ilçe başkanlarımızla beraber hem vatandaşın dertlerini dinliyoruz hem de bu seçime yönelik onların desteklerini istiyoruz. Her zaman bizi desteklediler. Sağ olsunlar Trabzon'umuz, hem AK Partimizin hem Sayın Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasında durmuştur.

"Buranın ihtiyaçlarını tespit ettik"

Bu sefer en güçlü destekle, en yüksek oyla beraber inşallah buradan hem Düzköy'de hem Büyükşehir'de hem de bütün ilçelerimizde Cumhur İttifakı olarak en yüksek oyu ve en fazla belediyeyi ki hedefimiz tamamını almak inşallah. O yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Buranın ihtiyaçlarını tespit ettik. Vatandaşımız da dileklerini bize iletti. Biz de buraya inşallah büyükşehrimizle, Ortahisar'ımızla, Düzköy'ümüzle beraber hizmet etme devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bize gösterdiği ilgi ve alakadan ziyadesiyle memnunuz. Sağ olsunlar, var olsunlar.”