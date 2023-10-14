Abdulkadir Uraloğlu'ndan Mersin'e yerel seçim mesajı! CHP'den alacağız... CHP yönetimindeki Mersin'de yerel seçimlerin galibinin bu kez AK Parti olacağını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Yüküm artacak ama razıyım" dedi.

ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığı ziyaretinde partililerle bir araya geldi.

Burada çeşitli konulara değinen Bakan Uraloğlu, yerel seçimler için bir mesaj verdi.

"Yüküm artacak, razıyım"

Uraloğlu, Mersin'de AK Parti'nin kazanacağını vurgulayarak şu cümleleri aktardı;

Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Cumhur İttifakı olarak biz ilçeleri alacağız. Benim yüküm artacak, ben razıyım. Siz arttırın. İnşallah Cumhur İttifakı olarak mahalli seçimlerde hep beraber gayret edeceğiz seçim sonuçlarında buranın rengini inşallah turuncuya çevirmiş olacağız. Mersin'de bu potansiyel var. Sizin heyecanınızı ben görüyorum. Onun için 'durmak yok yola devam' diyeceğiz.

"Cumhurbaşkanımız suhulet sağlamaya çalışıyor"

Bir diğer yandan İsrail-Hamas arasındaki gerginlik hakkında konuşan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış gayretine de değindi.

Gazze halkının bir an önce huzura kavuşmasını dileyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

Filistin'de, Gazze'de Müslüman kardeşlerimiz, mazlum insanlar maalesef katlediliyor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'mız, gerçekten eli ve diliyle orayı düzeltmeye, suhulet sağlamaya çalışıyor, gayret ediyor. Biz de bireysel olarak en azından dilimizle buna destek veriyoruz, kalbimizle dua ediyoruz. Gerçekten hepimiz dualarımızı esirgemeyelim. Hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz, yakınımız var. Orada yaşanan olayları görüyoruz ve üzülüyoruz.

"Akdeniz'in bütün Türkiye'ye ulaşımını sağlayacak proje"

Bir diğer yandan "Türkiye Yüzyılı"nın aynı zamanda ülkenin ulaşım yüzyılı olduğunu belirten Uraloğlu, Çukurova Havalimanı ve Akdeniz Sahil Yolu projelerinin devam ettiğini anlattı.

Uraloğlu, çalışmasına başlanan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın önemini vurgulayarak, "Sadece Akdeniz Bölgesi'ne hizmet eden bir proje değil. Bu proje, bütün Türkiye'nin Akdeniz'e, Akdeniz'in bütün Türkiye'ye ulaşımını sağlayacak projelerimizden bir tanesi. Gerçekten bizim için kıymetli." diye konuştu.

"Depremzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a inanıyor"

Mersin'in, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlere ev sahipliği yaptığını dile getiren Uraloğlu, ilgililere teşekkür etti.

Uraloğlu vatandaşların, deprem sonrasındaki çalışmalarla ilgili muhalefete değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, kentteki programı kapsamında MHP İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.