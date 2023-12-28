Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kuzey Marmara Otoyolu açıklaması: Önlemler alındı

AA

Türkiye bugün, can pazarının yaşandığı kazayla güne uyandı.

Sakarya'da sabaha karşı saat 04.30 sıralarında yaşanan zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi.

10 kişi hayatını kaybederken 59 kişi de yaralandı.

Kazaya ilişkin incelemeler devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi.

Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasının ardından ekiplerin hızla olay yerine sevk edildiğini ve otoyolda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

"Otoyolda gerekli önlemler alınmıştır"

Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifa dileğinde bulunan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bugün sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu’nun Adapazarı mevkiinde yoğun sis sebebiyle aralarında yolcu otobüslerinin de bulunduğu ve birden çok aracın karıştığı trafik kazasında 10 vatandaşımız vefat etmiş; 57 vatandaşımız da yaralanmıştır.



Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.



Kazanın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilmiş ve otoyolda gerekli önlemler alınmıştır.



Otoyolumuz, Karasu Kavşağı kesiminde geçici olarak trafiğe kapatılmıştır.



Sürücülerimizin yoğun sis ve olumsuz hava koşullarında dikkatli olmalarını, trafik uyarılarına ve yönlendirmelerine riayet etmelerini önemle rica ediyoruz.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet; yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.