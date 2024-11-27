Abdulkadir Uraloğlu'ndan Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaret: Antalya'nın sorunları konuşuldu

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Bakanlıklar arasında iş birliğiyle birlikte yapılan yatırımlara bir yeni daha ekleniyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

ANTALYA'NIN SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyaretin ana gündemi, Antalya'ya yapılacak kavşak ve çevre yolu projeleri oldu.

"Antalya'mız için güzel haberlerimiz var" diyerek müjdeli haberler veren Bakan Ersoy, "Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi kavşaklarının yapımı ile Kumluca Çevre Yolu’nun modernize edilmesi projelerinin hayata geçirilmesi için geri sayım başladı. Antalya'mızın trafiğine nefes aldıracak bu önemli projeler için ilk kazma yıl bitmeden vurulmuş olacak." dedi.

"TÜRKİYE HEP DAHA İLERİYE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Uraloğlu’na teşekkür eden Mehmet Nuri Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile Bakanlığımızda yaptığımız görüşmede Antalya’nın ulaşımına dair güncel durumları değerlendirdik. Kavşak inşaatlarının yanı sıra Alanya Otoyolu Projesi ve bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirecek diğer adımları da masaya yatırdık. Hedefimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hem Antalyalı hemşehrilerimiz hem de dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz için Antalya'nın daha erişilebilir ve konforlu bir şehir haline gelmesi. Turizm ve ulaşımda Türkiye hep daha ileriye.

"İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Ziyarete ilişkin bir paylaşım da Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: