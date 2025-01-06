Abdulkadir Uraloğlu'ndan 'Mersin Limanı' açıklaması: Kapasitesi 3,6 milyon TEU'ya ulaşacak

DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı Mersin Limanı'nda devam eden çalışmalara ilişkin son durumu değerlendirdi.

Bu kapsamda Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamada bulundu.

"MERSİN LİMANI ÜLKEMİZİN YÜZDE 50'SİNE YAKIN BİR HİNTERLANDA HİZMET VERİYOR"

Bakan Uraloğlu, söz konusu limanın 124 hektar alanıyla aynı zamanda ülkenin en büyük yüz ölçümüne de sahip limanı olduğunu belirterek, şu ifadelerde bulundu:

Mersin Limanı ülkemizin yüzde 50'sine yakın bir hinterlanda hizmet veriyor. İhracatımızın konteyner yüklerde yüzde 22'si, konvansiyonel yüklerde ise yüzde 7'si Mersin Limanı tarafından gerçekleştiriliyor.

"KOMŞU ÜLKELERİN GELİŞMEKTE OLAN YÜK TRAFİĞİNDEN DAHA FAZLA PAY ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Mersin Limanı'nın bugün 2,6 milyon TEU konteyner, 10 milyon ton konvansiyonel yük kapasitesiyle 5 kıtaya doğrudan hizmet sunduğunun altını çizdi.

Limanın 5 binin üzerinde kişiye doğrudan, 30 binden fazla kişiye dolaylı olarak istihdam sağladığını kaydeden Uraloğlu, devamında şu açıklamalarda bulundu:

Limanımız İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ithalat ve ihracat kapısı olmasının yanında Orta Doğu ülkelerinin transit merkezidir. Yurt içine ve Orta Doğu ülkelerine kara, hava ve demir yolları ile bağlanmıştır. Mersin Limanı, Türkiye'nin önde gelen endüstri şehirleri yanında, Irak, Suriye ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerine en önemli bağlantı noktası konumundadır. Komşu ülkelerin gelişmekte olan yük trafiğinden daha fazla pay almayı hedefliyoruz.

5 BİN KİŞİYE DOLAYLI YOLDAN İŞ İMKANI

Bakan Uraloğlu, 2023 yılında Mersin Limanı'nın toplam 31 milyon 454 bin ton yük elleçleyerek Türkiye'nin deniz ticaretinde önemli bir rol üstlendiğini bildirerek, şöyle dedi: