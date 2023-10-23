Abdulkadir Uraloğlu’ndan müjde! İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren için tarih verildi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, projeye 2028 yılına kadar başlanacağını ve iki şehir arasının 80 dakikaya düşeceğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin ulaşımda vizyon projeleri yoğun ilgi görüyor.

Binlerce vatandaşın seyahat standartlarını yükselten Yüksek Hızlı Tren (YHT), ulaşım ve konfor açısından sıkça tercih ediliyor.

Artan talep doğrultusunda yeni hızlı tren hatları da faaliyete alınıyor.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni bir müjdeyi daha duyurdu.

Bakan Uraloğlu tarih verdi

Bakan Uraloğlu, Kanal 7’de Mehmet Acet’in Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Uraloğlu, bir müjdeyi duyurdu.

İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren projesi hakkında konuşan ve açılış için tarih veren Uraloğlu, projeye 2028 yılına kadar başlanacağını açıkladı.

"Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gelinecek"

Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

2028'e doğru neler olacak, Ankara İzmir Yüksek Hızlı Trenin açıldığını göreceğiz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Trenin açıldığını göreceğiz. Ankara- İstanbul Süper Hızlı Treni'ne başlamış olacağız. 2030'u belki biraz geçebilir. 12 ilimiz YHT'den yararlanabiliyor. dolaylı olarak 19 ilimiz. 2053 vizyonunda 52 ilimize YHT götürmüş olacağız. Süper Hızlı Tren ile Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gelinecek.

"Türkiye'nin ilk etaptaki karayolu ihtiyacını karşıladık"

Demiryolu yatırımlarının artırılması gerektiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti: