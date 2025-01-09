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Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV'de Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'ün konuğu oldu.

Canlı yayında sorularını yanıtlayan Uraloğlu'na Suriye ile Türkiye arasında uçuşların ne zaman başlayacağı da soruldu.

Uraloğlu, bakanlık yetkililerinin Halep ve Şam havalimanlarında inceleme yaptıklarını belirtirken tespit edilen eksikliklere dikkat çekti.

"DURUM KÖTÜ, HAVAALANLARINDA HİÇBİR SİSTEM YOK"

Söz konusu eksikliklerin tamamlanması için zaman ihtiyaçları olduğunu söyleyen Uraloğlu şöyle konuştu:

"Biz bir heyet gönderdik. Şam ve Halep havalimanlarında inceleme yaptık. Bir taraftan da durum içler acısı. Hiçbir radar sistemi yok gerçekten çok kötü. Bir ülkeye bu kadar kötülük edilebilir.

"ARKADAŞLARIMIZ HAZIRLIKLARINI YAPTI"

Arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptı. Belli radar sistemlerini kuracağız bir burada. Önümüzdeki günlerde Türkiye'den de bir uçup planlaması yapıyoruz. Niye hemen değil? Oraya dün ve önceki gün uçuşlar oldu. Pilotların inisiyatif alarak ve görerek inişiydi bunlar.

Radar sistemi yok. Havalimanlarının güvenliği de iptidai. Bagaj sistemlerinden bagaj güvenliği sistemine kadar... Bunların hepsinin uluslararası uçuş standartlarına getirilmesi lazım.

"İSTANBUL-ŞAM UÇUŞLARI 3-4 AYA KALMADAN BAŞLAR"

İstanbul'dan Şam'a bir bağlantı sağladığımız takdirde zaten onları bütün dünyaya bağlamış olacağız.

Mümkün olduğu kadar bir devamlılık olacak.

İstanbul-Şam uçuşlarını 3-4 ay içerisinde başlatmak istiyoruz. Biraz ağır ilerlememiz çok normal. Birincil başlık güvenliği sağlamak."