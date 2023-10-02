Öğrencilere ücretsiz internet dönemi başlıyor! Operatörlerle görüşmeler tamamlandı.. Üniversite öğrencilerine ücretsiz internet çalışmalarında sona gelindi. Operatörlerle görüşmeler tamamlanırken tanımlanmış olan telefonlarda bu ay içerisinde projesinin başlaması bekleniyor.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi seçimde verdiği vaatler tek tek hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda gençlere verilen vergisiz telefon sözünde çalışmalar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta merakla beklenen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısında gençlere müjdeyi verdi.

10 GB internet desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergisiz telefon ve bilgisayar imkanından kimlerin faydalanacağını ve diğer detayları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca üniversiteli gençlere 10 GB internet desteği ile ilgili kararı da açıkladı.

"Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız"

Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler.



Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

"Bu ay başlayacağız vermeye inşallah"

Yapılan açıklamaların ardından gözler planlanan projelerin ne zaman hayata geçirileceğine çevrildi.

Bunun ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber canlı yayında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: