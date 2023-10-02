Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi seçimde verdiği vaatler tek tek hayata geçiriliyor.
Bu kapsamda gençlere verilen vergisiz telefon sözünde çalışmalar tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta merakla beklenen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısında gençlere müjdeyi verdi.
10 GB internet desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergisiz telefon ve bilgisayar imkanından kimlerin faydalanacağını ve diğer detayları açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca üniversiteli gençlere 10 GB internet desteği ile ilgili kararı da açıkladı.
"Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız"
Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler.
Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.
"Bu ay başlayacağız vermeye inşallah"
Yapılan açıklamaların ardından gözler planlanan projelerin ne zaman hayata geçirileceğine çevrildi.
Bunun ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber canlı yayında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri talimatlandırdı. Biz bu konu üzerinde 3 aydır çalışıyoruz. 3.6 milyon gencimizi kapsayacak bir proje. 3 tane operatörümüzden teklifleri aldık 12 aylık bir süre içerisinde. Bu kapsamda gerekli mutabakatı sağladık.
Artık gençlerimize verilme noktasındayız. Cumhurbaşkanımızın verdiği sözün gerçekten 10 GB interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Gerek cep telefonu kamerasından gerekse telefon IMEI numarasından sağlanmış olmasına başlayacağız. Bu ay başlayacağız vermeye inşallah. Dolayısıyla hemen kullanmaya başlarlar.
Tanımlanmış olan telefonda bunun kullanılmasını biz sağlamış olacağız. Başkası kullanamayacak. BTK vasıtasıyla biz bunu sağlayacağız.