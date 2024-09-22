Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul-Sivas YHT hattı ile 200 binden fazla yolcu taşındı YHT hatlarına ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Açıldığı tarihten bugüne kadar Ankara-Sivas YHT Hattımız ile 1 milyon 306 bin 159 yolcu seyahat etti." dedi.

DHA

Yazılı açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT hattının 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete sunulduğunu, İstanbul-Sivas Hattı'nın ise 4 Mayıs 2024'te yolcu taşımaya başladığını anımsattı.

Devamında ise Uraloğlu, "Her yeni istasyon, sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgelerimiz arasındaki bağı güçlendiren bir köprü vazifesi görüyor." dedi.

"1,3 MİLYON VATANDAŞIMIZ HIZLI TREN KONFORUYLA TANIŞTI"

Yeni istasyonlara ilişkin de konuşan Bakan Uraloğlu, şu ifadelerde bulundu:

Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinin Ankara merkezli YHT ağına bağlanmasıyla yaklaşık 1,3 milyon vatandaşımız hızlı tren konforuyla tanıştı.



Açıldığı tarihten bugüne kadar Ankara-Sivas YHT Hattımız ile 1 milyon 306 bin 159 yolcu seyahat etti. Sadece 4,5 ayda ise İstanbul-Sivas YHT hattı ile seyahat eden yolcu sayısının 200 bin 186'ya ulaştığını belirtmek istiyorum.



Bu ilginin, yeni istasyonların hizmete girmesiyle daha da artmasını bekliyoruz. Her yeni istasyon, sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgelerimiz arasındaki bağı güçlendiren bir köprü vazifesi görüyor

YENİ İSTASYONLARIN AÇILIŞINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRDİ

Uraloğlu, İstanbul-Ankara-Sivas YHT hattında yer alan Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının ardından Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarının da yolcuların hizmetine açılacağını belirterek, şöyle dedi:

En son 23 Ağustos'ta yolcu kullanımına sunulan Yerköy İstasyonu'nun ardından Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarımızı da 23 Eylül günü hizmete alıyoruz.

Yarından itibaren hem İstanbul-Sivas YHT hem de Ankara-Sivas YHT, vatandaşlarımızın konforlu ve hızlı ulaşım ihtiyacına cevap veren bu iki istasyonumuzda yolcularını karşılayacak.



Hızlı tren ağımız, sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir kalkınma hamlesidir. Şehirlerimizi birbirine yaklaştırıyor, ekonomik faaliyetleri canlandırıyor, turizme de önemli katkılar sağlıyoruz. Vatandaşlarımız, artık daha kısa sürede ve daha güvenli bir şekilde seyahat edebiliyor. Ulaşımda daha güçlü ve daha modern bir Türkiye için çalışıyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)