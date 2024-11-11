Abdulkadir Uraloğlu'ndan YHT müjdesi: Yüzde 50 indirim uygulanacak

İHA

Her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

Bu yıl kutlanacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan öğretmenlere müjdeli haber geldi.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Bakan Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu.

"UYGULAMANIN BAŞLADIĞI 2013 YILINDAN BUGÜNE KADAR 50 BİN 764 ÖĞRETMENİMİZ FAYDALANDI"

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağladığını anımsatarak devamında şu verileri paylaştı:

2017-2024 yılları arasında YHT, anahat ve bölgesel trenlerde öğretmen indiriminden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenimiz faydalandı. 2024’ün ilk 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenimiz indirimli seyahat ederken Öğretmenler Haftası için özel olarak sunulan yüzde 50 indirimden ise uygulamanın başladığı 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı.

İNDİRİMDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK

İndirimden kimlerin faydalanabileceğini açıklayan Bakan Uraloğlu, şu ifadelerde bulundu:

Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dâhil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak.

ÖĞRETMEN KİMLİK BELGELERİNİN İBRAZ EDİLMESİ YETERLİ

Bakan Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik belgelerinin ibraz edilmesinin yeterli olacağını belirterek, “24-30 Kasım tarihleri arasında alınacak YHT ile anahat trenlerinde geçerli olan kampanya biletlerinin satışı tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacak.” sözlerini sarf etti.