Abdulkadir Uraloğlu'nun konvoyunda tasarruf hamlesi! Protokol minibüslerle yolculuk yaptı Ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konvoyunda tasarruf tedbirleri kapsamında 3 minibüsün bulunması dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi ziyaretler kapsamında Malatya'ya gitti.

Bakan Uraloğlu'nun Malatya ziyaretinde dikkat çeken anlar yaşandı.

Bilindiği üzere Türkiye, kamuda tasarruf dönemine girdi.

Makam araçları yerine minibüs

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da makam aracı yerine beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte minibüsle ziyaretini gerçekleştirdi.

Uraloğlu'nu valilik önünde ise Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ve MHP İl Başkanı Gökhan Gök ile diğer protokol üyeleri karşıladı.

Valilik ziyaret defterini imzalayan Uraloğlu, daha sonra valilikte düzenlenen ve bakanlığa bağlı birimlerle ilçe belediye başkanlarının da katıldığı İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Girişinde gazetecilerin görüntü almasına izin verilen toplantı basına kapalı sürdü.