Abdullah Ağar: Hamas 3 nedenle rehine takasını erteledi İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takasının ertelenmesini yorumlayan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Hamas'ın takası ertelemesinin 3 nedenini sıraladı.

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ensonhaber.com

İsrail'in 7 Ekim'de Hamas'ın baskınını bahane ederek Gazze'ye başlattığı askeri operasyon, sivil katliama ve işgale dönüştü.

15 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 40 binden fazlası da yaralandı.

1 milyondan fazla Filistinlinin göçe zorlandığı Gazze'de çatışmalara insani ara verildi.



İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşması kapsamında, Gazze'de 4 günlük geçici ateşkesin ardından rehine takası başladı.

Dün itibariyle, Hamas'ın elinde bulunan 13 İsrailli ile İsrail hapishanelerinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı. İsrail, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması planlanan esirlerin ikinci grubunun isim listesini aldı.

Bugün, 14 İsrailli ve 42 Filistinlinin serbest kalacağı açıklandı.

Hamas, yardım tırları Gazze'ye girene kadar takası erteledi

İzzeddin el-Kassam Tugayları, 13 İsrailli esiri Gazze Şeridi’nden ülkelerine götürmek üzere Kızılhaç’a teslim ettiklerini açıklamıştı.

Son gelen bilgilere göre Hamas, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardım tırlarının girmesine izin verme taahhüdünü yerine getirene kadar esirlerin serbest bırakılmasında ikinci aşamayı ertelemeye karar verdiklerini açıkladı.

Gazze'ye her gün 200 tırın girmesi gerekiyordu

CNN Türk'e konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Abdullah Ağar, Hamas'ın takası ertelemesinde 3 nedenin olduğuna dair bilgi edindiğini belirterek şunları söyledi:

Öncelikli olarak Gazze’ye her gün 200 tırın, 200 kamyonun girmesi gerekiyordu ama 200 tane girmedi gözüküyor. 137 tane girmiş. Yani cuma sabahından beri 137. Bunların içerisinde ‘129 bin ton yakıt ve 4 kamyon gaz var’ bu vurgulanıyor. Kaynaklarda böyle bir veri var.

"Güneyde hava aracı uçurulmayacaktı"

Bir diğer tarafıyla Hamas, “Güney’de İHA-SİHA hareketliliği yaşandı” cümlesini kuruyor. İsrail anlaşmanın en temel şartlarından bir tanesi “Güney’de kesinlikle hava, İHA, SİHA ve uçak hareketliliği olmayacak” olduğu biliniyor. Kuzeyde de 6 saat mola verilecek. Bu da ‘ihlal edildi’ deniyor.

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