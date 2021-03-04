Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Bitlis'te yaşanan helikopter kazasıyla ilgili pilotlara yöneltilen "Hava koşullarını bilmiyorlar mıydı?" sorusuna açıklık getirdi.

Akşam saatlerinde Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerimiz Mehmetçik şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştı.

Türkiye bir yandan evlatlarına ağlarken, diğer yandan da kazanın nedenlerini, pilotların yetkinliğini ve faciaya sebebiyet veren Cougar tipi helikopterlerin yapısını konuşmaya devam ediyor...

ABDULLAH AĞAR'DAN KAZAYLA İLGİLİ ÇARPICI YORUMLAR

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da, TV100 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Ahu Özyurt ile Sağlı Sollu' programında Tatvan yakınlarda meydana gelen kazayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güvenlik Uzmanı Ağar, Cougar tipi helikopterleri kullanan pilotlarının hepsinin çok deneyimli olduklarını söyledi.

Abdullah Ağar: Uçmaya ve uçmamaya karar vermek pilotun elindedir VİDEO

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"UÇMAYA VE UÇMAMAYA KARAR VERMEK PİLOTUN ELİNDEDİR"

"Uçmaya ve uçmamaya karar vermek pilotun elindedir diyen" Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HAVA KOŞULLARINI HEPSİ ÇOK İYİ BİLİR, DERSLERİNE İYİ ÇALIŞIRLAR"

"Hava koşullarını bilmiyorlar mıydı' gibi birtakım cümlelerle karşı karşıyayız, hepsi çok iyi biliyorlardı eminim, hepsi çok iyi derslerine çalıştılar. Pilotlarımız, göreve çıkmadan önce gerek kuleyle olsun, gerek kendi komutanıyla olsun, gerek kendi güzergah analiziyle olsun, hava koşullarını her zaman çalışırlar. Bu temel değerlendirme sonrasında uçmaya karar verirleri. Uçmaya ve uçmamaya karar vermek pilotun elindedir, isterse en yüksek rütbeli komutanı uçuruyor olsun."