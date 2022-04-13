Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye'nin PKK ve İsveç arasındaki ilişkiyi, NATO üyeliği süreci üzerinden koz olarak kullanabileceğini söyledi.

Ukrayna'nın NATO'ya üyelik talebi sonrası başlayan savaşta 49'ncu güne girildi.

Savaş devam ederken Rusya ile gerilimli ülkeler de önlemlerini almak istiyor.

Bu ülkelerin başında ise İsveç ve Finlandiya geliyor.

Bugün İngiliz The Times gazetesi, iki ülkenin yaz aylarında NATO'ya alınacağını yazdı.

İsveç'le PKK'nın ilişkisine dikkat çekti

Bu gelişmenin ardından biz de güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'a iki ülkenin NATO'ya alınmasıyla ilgili senaryoları sorduk.

Ensonhaber'e konuşan Ağar, konuyla ilgili İsveç'in terör örgütü PKK ile ilişkisine değindi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili Türkiye'nin elinde bulunan kozu açıklayan Abdullah Ağar, "İsveç ve diğer NATO ülkeleri YPG/PKK'yı destekliyorlar. Türkiye, müttefiklerini bundan vazgeçirmeli. İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya girişi bu anlamda fırsat olarak değerlendirilmeli." dedi.

Abdullah Ağar'dan dikkat çeken İsveç yorumu

"Hem kayıplarımızı kapatıp hem de kazanım elde edebiliriz"

Ağar, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bu başvuruyu, masaya koyarak bu sorunları çözmekle ilgili irade koyabilir. Jeopolitik değerimizin bilindiği dönemde, hem kayıplarımızı kapatıp hem de kazanım elde edebiliriz. Yunanistan 1990'lı yıllarda AB üyelerine Güney Kıbrıs'ın üyelik başvurusunu değerlendimemeleri durumunda Polonya, Macaristan gibi ülkelerin AB'ye girişine izin vermeyeceğini söylemişti. Türkiye'nin başına bela olan Güney Kıbrıs, AB ülkesi olarak karşımızda."

Abdullah Ağar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreciyle ilgili senaryoları yorumladı- VİDEO

