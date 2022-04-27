Katıldığı canlı yayında vakfıyla ilgili konuşan Abdullah Çalışkan "Türk'ün olduğu yerde adalet olur, barış olur" dedi.

Türk Dünyası Parlamenter Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, ÜLKE TV ekranlarında yayınlanan Bekir Gündoğan sunumundaki 'Ülke'de Bugün' programına konuk oldu.

Yayında önemli açıklamalarda bulunan Abdullah Çalışkan, vakfın kuruluş amacından ve yürüttükleri çalışmalarından bahsetti.

Vakfı 2016 yılında kurduklarını söyleyen Çalışkan, kuruluş amaçlarının Türk birliğinin sağlanması olduğunu vurguladı.

"Amacımız tarihimizi ve kültürümüzü geliştirmek"

Siyasi, ekonomik ve sosyal çalışmalarının da hedeflerinde olduğunu belirten Çalışkan, "Amacımız tarihimizden ve kültürümüzden gelen ortak değerlerimizi daha da geliştirmek. Bu vakıf Türk birliğinin her aşamada gelişmesi için kurduğumuz bir vakıf. Biz bir sivil toplum örgütüyüz, Türk devletleri teşkilatı, devletler arasında kurulan bir teşkilat. Biz de o teşkilatın ortaya koyduğu gelecek vizyonunu ortaya koymak üzere çalışan bir vakıfız." ifadelerini kullandı.

Abdullah Çalışkan, Türk Dünyası Parlamenter Vakfı'nı anlattı VİDEO

"Her kesime hitap ediyoruz"

Çalışkan, açıklamalarının devamında ise sunucu Bekir Gündoğan'ın sorularına yanıt vererek şöyle devam etti:

"Bizim ismimiz parlamenterler vakfı ama parlamenterler sözcüğünü biliyorsunuz toplumdan seçilmiş o milleti temsil eden, sorumluluk sahibi, kanaat sahibi insanlar. Bu vakıfta parlementer düzeyde başlayarak yani onların öncülük ettiği, bahsettiğim amacın gerçekleşmesi için, içlerinde bilim insanlarının, iş insanlarının, gençlerinin olduğu, kadınların olduğu toplumun her kesiminin olduğu ve parlamenterlerin bu sürece önderlik ettiği bir süreç olarak bakıyoruz. Parlamenterler ismimimiz buradan geliyor. Yani sadece parlamenterlerin bir araya geldiği bir vakıf olarak görmemek lazım.

"Parlamenterler bu işin öncüsü olacak"



Vakfımızın kuruluşunda hem parlamenterler var, bakanlar var, bakan yardımcıları var, mevcut milletvekilleri var, önceki dönem milletvekilleri var, belediye başkanları, iş insanları, valiller ve bürokratlarının olduğu 99 kişilik mütevelli heyetine sahip bir vakıfız. Sadece parlamenterler yok, yönetim şuan sadece parlamenterler tarafından yönetiliyor ama zaman içerisinde bayramdan sonra inşallah yeni yerimize taşınacağız orada çok daha yeni açılımlarla vakfımızın daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yapacağız. Hem Türkiye'de hem türk dünyasında parlamenterler bu hedefe ulaşmak için, içinde bulundukları topluma karşı bu işe önderlik edecekler.

"Nerede Türk varsa Türk dünyası orasıdır"

Türk dünyasındaki ülkelerle başlayarak Türkler'in olduğu her yer bizim dünyamız anlayışıyla ilerliyoruz. Sadece Türk cumhuriyetleri değil tabi ki öncelik orası ama nerede Türk varsa Türk dünyası orasıdır diyoruz. Balkanlar olsun diğer ülkerler olsun hepsini çalışma alanımıza alarak çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah yakın zamanda Özbekistan'da şubemizi açacağız, Kuzey Kıbrıs'ta şubemizi açacağız inşallah oralarda teşkilatlanmamızı yapıp oradaki parlamenterle irtibatlı olarak bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

"Aziz Sancar ve Selçuk Bayraktar'ı aramızda görmek istiyoruz"

Kendi bünyemizde iş insanları kurulu kurduk orada kurul başkanı ATO Meclis Başkanı çok saygıdeğer Mustafa Deryal, gençlik konseyi kurarak Ramazan Üzyol başkanımızı atadık. inşallah bilim konseyinide faaliyete geçireceğiz orayada başkanlık için Aziz Sancar beyin olması için çalışmalar yapıyoruz. Gençlik konseyindeki bilim konseyine de çok saygıdeğer Selçuk Bayraktar'ın olması için niyet ediyoruz kabul ederlerse bu şekilde kendi iç bünyemizde ki alt konseylerle birlikte zamanla bunların faaliyetlerini yapacağız.





"100 öğrenciye eğitim verdik"

Buradaki hedef Türk dünyası teşkilatları olarak devlet başkanları iradesiyle bir vizyon ortaya koydular, bu vizyonun içinin dolması için tek biz değil, medya olsun, üniversiteler olsun bu vizyon için fayda sağlayacak çalışmalar için gayret göstermeliyiz. Dediğim gibi Türk birliğinin sağlanması konusunda tabiki bir anda olacak şey değil sabırla adım adım, yavaş yavaş gençlerle çalışmalar yapıyoruz. Türk dünyasından gelen 100'e yakın öğrenciye vakfımız bünyesinde eğitim verdik. Onlara bilimsel çalışmalar yaptık ve o çalışmaları bir kitap haline getirdik.

"Türk dünyasının geleceği gençlerde"



Öğrencilere Türk dünyasıyla ilgili medeniyetimizle ilgili çalışmalar yaptık . onları Çanakkale'ye, Bursa'ya, Mardin'e götürerek onlara Türkiye'yi tanıtmaya çalıştık. Onları sanayı tesislerine götürdük, atak helikopterlerinin, Hacettepe Teknokent, meclis gibi yerlere götürerek bu öğrencilerin Türkiye'yi yakından tanımalarını, ülkelerine döndüklerinde doğru bir Türkiye algısıyla gitsinler diye gençlerimize önem veriyoruz.İnşallah gençlik konseyimiz bu çerçevede çok önemli çalışmalar yapacak ve türk dünyasının geleceğinin gençlerde olduğunu görüyoruz.

"Türkün olduğu yerde adalet vardır"



Geçmişte bizi sen Kırgızsın, sen Özbeksin, Kazaksın diyerek ayrıştırmışlar halbuki hepimizin atası aynı ama bizi hem coğrafi olarak hem zihniyet olarak bir takım bölme çalışmaları yapılmış. Bunların kırılması kolay değil tabiki bu mesele kısa mesele değil orta ve uzun vadeli bir mesele. Bunu ilmek ilmek dokuyarak bütün bu kardeş topluluklar bir araya gelebilirsek dünya daha farklı bir dünya olur. Dünyaya adalet gelir, huzur gelir, barış gelir. Çünkü Türkler ne zaman güçlü oldularsa her zaman adaletten yana olmuşlardır. Bölünüp parçalanıp küçük parçalar halinde olursanız sözünüzün gücü olmuyor ve hiç bir şekilde dünyada bir yeriniz olmuyor. Onun için türk dünyasının bir araya gelmesi ve ortak irade ortaya koymaları çok önemli.

"Ahilik ekseninde çalışacağız"



İş insanları kurulunu, bende Kırşehir milletvekili olarak ahilik ekseninde düşünüyoruz ve kurguluyoruz. İş insanları kuruluna 500 kişi alacağız ve bu insanların çevresinde iyilik sahibi, ahlaklı kişilerden olacak. Böyle çok farklı hedeflerimiz var ve bunları yavaş yavaş gerçekleştireceğiz. Şuan medya da şikayet edilen nedir? Fahiş fiyat ve stokçuluk. Bu şeyler aslında yıllar öncesinde çözülmüş ve ticarı ahlaka sahip bir neslin torunuyuz. Bunların düzelmesi için hep birlikte çalışmamız lazım .İnşallah gelecekte daha güzel çalışmalar yapacağımıza ben inanıyorum."