Türk Dünyası Parlamenter Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan, vakfın en büyük amacının Türk dünyasını birleştirmek olarak gördüklerini söyledi.

Türk Dünyası Parlamenter Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan, Millet Haber TV YouTube kanalında Diplomasi Saati programına katıldı.

Çalışkan burada, vakfın kuruluş amacını ve hedeflerini tek tek anlattı.

"Türk dünyası ve akraba toplulukları arasında her türlü faaliyeti gerçekleştirmek istiyoruz"

Vakfı 2016 yılında kurduklarını söyleyen Çalışkan, Türk dünyası ve akraba toplulukları arasında parlamenter düzeyde birlik beraberlik ve dayanışmayı artırmayı ve bu kapsamda sosyal siyasal her türlü faaliyeti gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Amacımız Türk birliğini sağlamak"

Çalışkan, vakfın amacını ve projelerini anlatırken şu ifadeleri kullandı:

İşin özeti amacımız Türk birliğini sağlamak. Biz bunu vakıf senedimize gelecekte Türk birliğini sağlamak olarak yazdık. Ki bu çok önemli. Bu çerçevede parlamenter düzeyde başlayarak hep birlikte bu hedefe doğru yürüyen, bunun kilit taşlarını döşeyen, bu çerçevede gençlerimizi öne alarak ilerlemeyi düşünüyoruz.

Abdullah Çalışkan, Türk Dünyası Parlamenter Vakfı'nın projelerini anlattı VİDEO





"Kardeşliği pekiştirecek çalışmalar"

Tüm kademelerde türk dünyasının dayanışmasını ve kardeşliğin pekiştirecek çalışmalar yapmak istiyoruz.





"Önemli olan bir derdinizin olması"

Yeni binalarına kavuştuklarını söyleyen Çalışkan, "Eski binaya göre imkanlar daha rahat. Gençlik konseyimize, iş insanlarımıza kadın konseyimize yer ayırdık. Herkesin rahat bir şekilde çalışabileceği, kütüphaneyi kullanabileceği bir hale getirdik. Önemli olan fikrinizin ve bir şeyler yapma arzunuzun olması, daha önemli olan bir derdinizin olması. Biz birlikteliğin sağlanması gerektiğine inanarak yola çıktık." dedi.

Birlikteliği sağlayabileceklerini inandıklarını söyleyen Çalışkan, "Kolay bir şey değil, aceleci olmamak lazım." dedi.