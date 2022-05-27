Petrol
115.19
0.89%
Euro
17.3606
-1.13%
Dolar
16.209
-0.86%
Altın
965.64
-0.72%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
470.900
-3.35%
BTXN Coin
12.31
-6.74%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Abdullah Çalışkan, Türk Dünyası Parlamenter Vakfı'nın projelerini anlattı

    Türk Dünyası Parlamenter Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan, vakfın en büyük amacının Türk dünyasını birleştirmek olarak gördüklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 19:04
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 19:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Abdullah Çalışkan, Türk Dünyası Parlamenter Vakfı'nın projelerini anlattı

    Türk Dünyası Parlamenter Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan, Millet Haber TV YouTube kanalında Diplomasi Saati programına katıldı.

    Çalışkan burada, vakfın kuruluş amacını ve hedeflerini tek tek anlattı.

    "Türk dünyası ve akraba toplulukları arasında her türlü faaliyeti gerçekleştirmek istiyoruz"

    Vakfı 2016 yılında kurduklarını söyleyen Çalışkan, Türk dünyası ve akraba toplulukları arasında parlamenter düzeyde birlik beraberlik ve dayanışmayı artırmayı ve bu kapsamda sosyal siyasal her türlü faaliyeti gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

    "Amacımız Türk birliğini sağlamak"

    Çalışkan, vakfın amacını ve projelerini anlatırken şu ifadeleri kullandı:

    İşin özeti amacımız Türk birliğini sağlamak. Biz bunu vakıf senedimize gelecekte Türk birliğini sağlamak olarak yazdık. Ki bu çok önemli. Bu çerçevede parlamenter düzeyde başlayarak hep birlikte bu hedefe doğru yürüyen, bunun kilit taşlarını döşeyen, bu çerçevede gençlerimizi öne alarak ilerlemeyi düşünüyoruz.

    Abdullah Çalışkan, Türk Dünyası Parlamenter Vakfı'nın projelerini anlattı VİDEO


    "Kardeşliği pekiştirecek çalışmalar"

    Tüm kademelerde türk dünyasının dayanışmasını ve kardeşliğin pekiştirecek çalışmalar yapmak istiyoruz.

    Abdullah Çalışkan, Türk Dünyası Parlamenter Vakfı nın projelerini anlattı #1

    "Önemli olan bir derdinizin olması"

    Yeni binalarına kavuştuklarını söyleyen Çalışkan, "Eski binaya göre imkanlar daha rahat. Gençlik konseyimize, iş insanlarımıza kadın konseyimize yer ayırdık.  Herkesin rahat bir şekilde çalışabileceği, kütüphaneyi kullanabileceği bir hale getirdik. Önemli olan fikrinizin ve bir şeyler yapma arzunuzun olması, daha önemli olan bir derdinizin olması. Biz birlikteliğin sağlanması gerektiğine inanarak yola çıktık." dedi.

    Birlikteliği sağlayabileceklerini inandıklarını söyleyen  Çalışkan, "Kolay bir şey değil, aceleci olmamak lazım." dedi.

    Abdullah Çalışkan, Türk Dünyası Parlamenter Vakfı nın projelerini anlattı #2


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    'Darbeci zihniyet, vicdanlarda mahkum edilmiştir'
    Gündem

    'Darbeci zihniyet, vicdanlarda mahkum edilmiştir'

    Tesla, Almanya'daki fabrikasını genişletmek için başvuru yaptı
    Teknoloji

    Tesla, Almanya'daki fabrikasını genişletmek için başvuru yaptı

    Görüş Bildir