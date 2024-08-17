Abdullah Çalışkan'dan Meclis'te saldırının hedefi olan Mehmet Baykan'a destek

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Meclis'te Ahmet Şık'ın AK Parti sıralarına bakarak hakaretler savurması üzerine çıkan kavga Türkiye'nin gündeminde.

Birbirine giren milletvekillerini ayırmak için araya giren AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, DEM Partili isimlerin yumruklu saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, o anlarda çekilen fotoğrafı X hesabından paylaşarak bir açıklama yaptı.

VAKTİ GELDİĞİNDE..

Abdullah Çalışkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı üyemiz ve Türk Dünyası Spor Konseyi Onursal Başkanımız Konya Milletvekili Mehmet Baykan'a DEM Partili milletvekilleri tarafından yapılan acımasız, orantısız ve nefret dolu saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Kim oldukları ve neye hizmet ettikleri belli olmayan, devlet millet bilmez tanımaz bu ruhu satılmış alçak zihniyetin her zaman karşısında olduğumuzu ve vakti geldiğinde o uzanan eli kırmayı da bildiğimizi açıkça ifade etmek istiyorum.