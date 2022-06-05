Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
493.679
0.34%
BTXN Coin
13.88
9.11%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı son yolculuğuna uğurlandı

    Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Remziye Çatlı, aile mezarlığına defnedilirken, siyaset camiasından birçok kişi de cenaze namazında hazır bulundu.
    • 05.06.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 14:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı son yolculuğuna uğurlandı

    3 Kasım 1996 tarihinde Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı'dan acı haber geldi.

    Remziye Çatlı geçtiğimiz gün tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesi'nde  93 yaşında yaşama veda etti.

    Hayatını kaybeden Remziye Çatlı’nın cenaze namazı ise; yine aynı gün ikindi namazına müteakip Hamdi Tüfekçi Cami’nde kılındı.

    İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Çatlı’nın cenazesi Kaldırım Mezarlığı’nda bulunan aile mezarlığına defnedildi.

    Çok sayıda siyasi isim katıldı

    Cenaze namazına, Çatlı'nın yakınları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

    Torun Çatlı taziyeleri kabul etti

    Torun Alperen Çatlı taziyeleri kabul ederken, Remziye Çatlı'ya dualar eşliğinde son görev yerine getirildi.

    Abdullah Çatlı’nın annesi toprağa verildi VİDEO

    Bahçeli'den taziye mesajı

    Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı'nın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

    Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:

    “Dava arkadaşım ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı'nın muhterem anneleri Remziye Çatlı Hanımefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye rahmet ve mağfiret, Çatlı ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum”

    Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı son yolculuğuna uğurlandı #1

    Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı son yolculuğuna uğurlandı #2

    Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı son yolculuğuna uğurlandı #3

    Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı son yolculuğuna uğurlandı #4

    Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı son yolculuğuna uğurlandı #5

    Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı son yolculuğuna uğurlandı #6


    İlginizi Çekebilir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiindeki yerlilik oranını açıkladı
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiindeki yerlilik oranını açıkladı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Apple, çalışanlarına daha esnek koşullar sunacak
    Teknoloji

    Apple, çalışanlarına daha esnek koşullar sunacak

    Görüş Bildir