Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Remziye Çatlı, aile mezarlığına defnedilirken, siyaset camiasından birçok kişi de cenaze namazında hazır bulundu.

3 Kasım 1996 tarihinde Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı'dan acı haber geldi.

Remziye Çatlı geçtiğimiz gün tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesi'nde 93 yaşında yaşama veda etti.

Hayatını kaybeden Remziye Çatlı’nın cenaze namazı ise; yine aynı gün ikindi namazına müteakip Hamdi Tüfekçi Cami’nde kılındı.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Çatlı’nın cenazesi Kaldırım Mezarlığı’nda bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Çok sayıda siyasi isim katıldı

Cenaze namazına, Çatlı'nın yakınları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Torun Çatlı taziyeleri kabul etti

Torun Alperen Çatlı taziyeleri kabul ederken, Remziye Çatlı'ya dualar eşliğinde son görev yerine getirildi.

Abdullah Çatlı’nın annesi toprağa verildi VİDEO

Bahçeli'den taziye mesajı

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı'nın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dava arkadaşım ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı'nın muhterem anneleri Remziye Çatlı Hanımefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye rahmet ve mağfiret, Çatlı ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum”



