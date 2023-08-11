Abdullah Eren YTB Başkanlığı'na yeniden atandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na 2018 yılından itibaren görevi yürüten Abdullah Eren tekrar atandı.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından bakanlıklarda üst düzey görevlendirmelere ilişkin yapılan atama kararları bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yapılan atamalarla birlikte kurumlara hangi isimlerin getirildiği belli oldu.

Abdullah Eren yeniden atandı

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Abdullah Eren, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na (YTB) yeniden atandı.

"Çalışmalarımız durmaksızın devam edecek"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na (YTB) yeniden atanan Abdullah Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeniden atama dolayısıyla şükranlarını arz ederek, yurt dışındaki vatandaşlar ve soydaş akraba topluluklara yönelik çalışmaların durmaksızın süreceğini belirtti.

"Nerede bir vatandaşımız, kardeşimiz varsa orada olacağız"

Eren mesajında şu ifadelere yer verdi:

Tensipleriyle tekrar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine atanmam vesilesiyle Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum.



Bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoy’un öncülüğünde TürkiyeYüzyılı’nda da nerede bir vatandaşımız, kardeşimiz varsa orada olacağız inşallah!

Abdullah Eren kimdir?

Abdullah Eren, 1984 - İstanbul doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans; Londra-Westminster Üniversitesi Diplomasi Çalışmaları alanında da yüksek lisans derecesi almıştır.

Özel sektörde çeşitli üst düzey görevler üstlenen Abdullah Eren, Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Başbakan Müşaviri görevlerinin sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürütmüştür.

2018 yılında YTB Başkanı olarak atandı

Abdullah Eren, 27 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine atanmıştır.

Önemli çalışmalara imza attı

YTB Başkanlığı görevini ifa süresince yurt dışında sayıları 7 milyonu bulan Türk vatandaş diasporasından; Balkanlardan Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir havzaya yayılmış olan ve içerisinde Osmanlı bakiyesi unsurları da barındıran soydaş ve akraba topluluklar ile Türkiye’de öğrenim görmekte olan dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere yönelik çalışmaların yürütülmesine öncülük etmiştir.

Sivil toplum faaliyetleriyle yakından ilgilenen Eren, Balkanlarla ilgili çalışmalar yürüten birçok sivil toplum örgütünde aktif görevler üstlenmiştir.

11.08.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tekrar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine atanan Abdullah Eren, iyi derecede İngilizce bilmekte, evli ve 2 çocuk babasıdır.