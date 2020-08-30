Abdullah Gül, 5 yıl sonra 30 Ağustos'u kutladı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5 yıllık aradan sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin tweet attı.

Türk siyasetinde hareketli günler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çatı aday çıkarmaya hazırlanan Millet İttifakı, Abdullah Gül ismi üzerinde yoğunlaştı.

Partiler arasındaki görüşmeler devam ederken Abdullah Gül'den 30 Ağustos çıkışı geldi.

5 YIL SONRA 30 AĞUSTOS KUTLAMASI

Tam 5 yıldır 30 Ağustos'la ilgili hiçbir mesaj paylaşmayan Gül, Twitter hesabından "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun, bu vesileyle Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum." ifadeleriyle Zafer Bayramı'nı kutladı.