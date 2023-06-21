Abdullah Gül, amcasının eşinin cenazesine katıldı
DHA

Türkiye Cumhuriyeti’nin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün amcasının eşi Yüksel Gül, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Abdullah Gül, cenazeye katılmak için Kayseri’ye geldi.

Hulusi Akar Camisi'nde kılınan namazına, Gül'ün yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tabutu omuzladı

Kılınan cenaze namazının ardından ve yakınları, tabutu omuzlayarak araca taşıdı.

Toprağa verildi

Yüksel Gül'ün cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi.