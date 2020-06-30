Abdullah Gül: Çoklu baroyu ben önermedim

Eski Cumhurbaşkanı Gül, tartışmalara konu olan çoklu baro teklifinin kendi döneminde hazırlandığı yönündeki iddiaları yalanladı.

AK Parti ve MHP'nin, Meclis'e sunduğu baroların yapılarını değiştirecek kanun teklifi gündemdeki yerini koruyor.

Cumhur İttifakı'nın Meclis'e taşıdığı bu kanun teklifine muhalefetten itirazlar yükselirken kanun teklifinin, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından hazırlandığı ve imzası bulunan üyelerin FETÖ üyesi olduğu iddia edilmişti.

Abdullah Gül, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, iddiaları yalanladı ve konu karşısındaki tavrını ortaya koydu.

"ÇOKLU BAROYU BİZ ÖNERMEDİK"

Gül, yaptığı açıklamada, söz konusu raporun kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek kuruluşları hakkında olduğunu belirterek, "Söz konusu rapor, çoklu baro yapılanmasına veya bu manaya gelebilecek herhangi bir öneride bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, ilgili raporda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının seçim sistemlerine ilişkin öneriler arasında kesinlikle çoklu meslek kuruluşu önerisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'CÜ ŞAHIS ÜYELER ARASINDA DEĞİLDİ"

Raporu hazırlayan üyelerin FETÖ'cü oldukları iddialarına ise açıklamada, "Raporun hazırlandığı ilgili dönemde görev yapan DDK üyelerinden sadece birinin; üyeliği sona erdikten sonra İçişleri Bakanlığında görev yapmakta iken FETÖ iltisaklısı olduğu tespit edilmiştir. Kaldı ki, söz konusu kişi de bahsi geçen raporu hazırlayan üyeler arasında bulunmamaktadır" sözleriyle yanıt verildi.