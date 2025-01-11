Abdullah Gül: Devlet Bahçeli’nin açıklamaları olağanüstü bir adım

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmasının ardından başlayan sürecin devam ediyor.

DEM Parti heyetinin İmralı Adası’nda terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başlayan görüşme trafiğinde ilk tur tamamlandı.

Konuyla ilgili görüşme trafiği sürerken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI 'OLAĞANÜSTÜ' BİR ADIM"

Karar’dan Sema Kızılarslan’a konuşan Gül, MHP lideri Bahçeli’nin PKK lideri Öcalan’ı TBMM’ye daveti ve umut hakkı önermesiyle başlayan süreci değerlendirdi.

Bahçeli'nin açıklamalarına tam destek veren Gül, “Bahçeli’nin açıklamaları olağanüstü bir adım” dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarını alkışladığını belirten Gül, “Ayrıca bu adımı, Türk milliyetçiliğine yapılmış en büyük hizmet olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

"30-40 YILIN EN BELİRLEYİCİ MESELESİ HALİNE GELDİ"

Abdullah Gül'ün konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

“Türkiye’de kimilerinin ‘Kürt meselesi’, kimilerinin ‘terör meselesi’ olarak adlandırdığı bu konu, ülkenin en önemli sorunlarından biridir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana varlığını sürdüren ve son 30-40 yılın en belirleyici meselesi haline gelen bu sorun hem siyaseti hem de toplumu derinden etkilemiştir. Ben de Cumhurbaşkanlığı dönemimde ve daha önceki pozisyonlarımda bu konuyu Türkiye’nin en büyük sorunu olarak gördüm. O dönemde, bu meseleyi çözmek adına çok çaba sarf ettim ve meselenin mutlaka Türkiye’nin kendi inisiyatifiyle gündemden düşmesi gerektiğini savundum. Bu bakış açısına sahip biri olarak, Sayın Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını ‘olağanüstü bir adım’ olarak değerlendiriyorum”

"EN ZIT GÖRÜŞLERE SAHİP KESİMLERİN DİYALOG VE ANLAYIŞ GELİŞTİRMESİ ÇÖZÜM İÇİN BİR GEREKLİLİK"

Sözlerine devam eden Gül, Bahçeli’nin girişimini yeni bir sayfanın açılması olarak gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Çünkü bu tür sorunlarda, en zıt görüşlere sahip kesimlerin diyalog ve anlayış geliştirmesi, çözüm için bir gerekliliktir. Aksi halde, kutuplaşma devam eder ve her taraf, kendi bakış açısına göre meseleyi konsolide etmeye çalışır. Bu bağlamda, Milliyetçi Hareket Partisi’nin geçmişte bu konuda en keskin duruşa sahip taraf olduğunu göz önünde bulundurursak, Sayın Bahçeli’nin bu adımı son derece önemli bir gelişmedir. Bu girişimi, yeni bir sayfanın açılması olarak görüyorum ve bu sürecin düzgün bir şekilde ilerleyerek neticeye ulaşmasını umut ediyorum.”

"BU ADIM, TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE YAPILMIŞ EN BÜYÜK HİZMET"

Yeni sürecinin başarıyla nihayete ermesinin Türk milliyetçiliğinin onurlandırılması anlamını taşıdığını düşündüğünü aktaran Gül, Kürt meselesinin çözümü ile birlikte Türkiye’nin daha güçlü bir ülke haline geleceğini vurguladı.

Gül, açıklamalarına şöyle devam etti: