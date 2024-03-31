Abdullah Gül eşiyle birlikte Beykoz'da oy verdi

AA
Türkiye demokrasisine sahip çıkmak üzere sandık başına gitti.
Sandığa gidenler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de vardı.
Muhalefetin her genel seçimde ismi çatı adaylığı ile anılan Abdullah Gül oyunu İstanbul'un Beykoz ilçesinde kullandı.
Kendisine eşi Hayrünnisa Gül eşlik etti.
Gül çifti oyunu kullandı
Gül çifti, Çubuklu Mahallesi'nde bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda oy verdi.
Sandık görevlilerine teşekkür etti
Oyunu kullanan Gül çifti, sandık görevlilerine teşekkür etti.
Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül daha sonra okuldan ayrıldı.
Açıklama yapmadı
Gül çıkışta basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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