Abdullah Gül, Finlandiya Büyükelçisi ile bir araya geldi

Abdullah Gül, Finlandiya Büyükelçisi ile bir araya geldi

Abdullah Gül, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan 10 büyükelçi arasında yer alan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'yle görüştü.

Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin büyükelçilikleri, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Büyükelçilikler, Osman Kavala'nın 4 yıldır tutuklu olmasının Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürdü.

Yapılan çağrının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da büyükelçilere tepki göstermiş, "Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun?" demişti.

GÜL'E MANİDAR ZİYARET

Tüm bu gelişmelerin ardından Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 büyükelçi arasında yer alan Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü.

"TÜRKİYE ÜZERİNE İYİ BİR KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Büyükelçi Mari, Abdullah Gül'le yaptığı görüşmenin ilişkin fotoğrafını resmi sosyal medya hesabından paylaşarak "Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bugün Türkiye üzerine iyi bir konuşma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.