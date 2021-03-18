Abdullah Gül, HDP'nin kapatılmasını yanlış buluyor

HDP'ye açılan kapatma davasını değerlendiren Abdullah Gül, yapılacak hatanın Türkiye'ye büyük zararlar vereceğini düşündüğünü söyledi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP hakkında açılan kapatma davası, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Siyasi partiler, kapatma davasına karşı net bir şekilde tavırlarını ortaya koymaya başladı.

Davaya ilişkin bir açıklama da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi.

Uzun süredir hükümetin attığı tüm adımların karşısında duran Gül, tavrını aynı şekilde devam ettirdi.

"ÜLKEMİZE YÜK OLACAKTIR"

Murat Sabuncu'ya konuşan Abdullah Gül, "Şiddetle hiçbir ilgisi olmayan, geçmişi bilinen, ayrım gözetmeden insan hakları savunuculuğu yapan bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve parti kapatma davasının açılması, Türkiye'de daha çok demokrasi ve hukuk ihtiyacı olduğunu reform paketleriyle açıklama çabasında olan hükümete ve ülkemize bir yük olacaktır.

PARTİ KAPATMA VE DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI

Parti kapatmalarının ve dokunulmazlıkların kaldırılmasının terör örgütlerinin çok işine geldiğini daha önceki deneyimler göstermiştir.

ÜLKEYE BÜYÜK ZARARLAR VERECEĞİ KANAATİNDEYİM

Yakın siyasi tarihimiz bütün bunların örnekleriyle doluyken aynı hataları yapmanın bu güzel ülkeye büyük zararlar vereceği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.