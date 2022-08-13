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Abdullah Gül koronavirüse yakalandı
Koronavirüse yakalanan 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün evinde istirahat ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- Haber Merkezi
- 13.08.2022 - 11:36
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakaları etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Birçok siyasetçinin yakalandığı hastalığa son yakalanan kişi ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, "Abdullah Gül, Covid 19’a yakalanmış. Evinde istirahat ediyor. Sevindirici haber, hastalığı hafif geçiriyormuş. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." diyerek hastalığı hafif geçirdiğini açıkladı.