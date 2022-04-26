Abdullah Gül: Osman Kavala kararı beni çok üzdü

Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını değerlendiren Abdullah Gül, bu karara üzüldüğünü belirtip, Türkiye'nin dünya kamuoyunda imajının kötüleştiğini vurguladı.

Dün karara bağlanan 17 sanıklı Gezi davasında iş adamı Osman Kavala, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Alınan karar sonrası ise muhalefet partileri tarafından dava sonucuna sert tepkiler geldi.

CHP'den HDP'ye Gelecek Partisi'nden DEVA'ya kadar parti liderleri tek tek alınan kararı kınarken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de konuyla ilgili T24'ten Murat Sabuncu'ya değerlendirmelerde bulundu.

Vicdanen yaraladı

Osman Kavala için verilen hapis cezasının kendisini derinden üzdüğünü belirten Gül, Türkiye'nin yurt dışındaki imajının bozulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Kavala ve arkadaşlarıyla ilgili karar kamu vicdanını çok derinden yaraladı. Beni de çok üzdü. Bu dava yargılama süreci açısından da ileride utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacaktır.

Türkiye için de inanılmaz yük oldu bu karar. İnsan hakları ve hukuk uygulamalarının zaten çok sorgulandığı dönemde, Türkiye’ye kötülük yapmak isteyenler ancak bu kadar zarar verebilirlerdi.

"Türkiye'nin zaten dünyada imajı bozuk"

Milyonlarca dolarlık Türkiye aleyhtarı bir kampanya yapmak isteseler, zaten imajı bozuk olan Türkiye’yi dünya kamuoyunda ancak bu kadar olumsuz gündeme getirebilirdi."