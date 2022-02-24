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    Abdullah Gül: Rusya'nın bu davranışı bölge için örtülü tehdittir

    Abdullah Gül: Rusya'nın bu davranışı bölge için örtülü tehdittir

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının uluslararası hukuk ve anlaşmaları tanımamazlık anlamına geldiğini söyleyen Gül, Putin yönetiminin diplomatik kulvara dönmesi gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 17:05
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    Rusya ve Ukrayna arasında uzun zamandır süren gerilim yerini çatışmaya bıraktı.

    Rus ordusu, Ukrayna'nın birçok bölgesine bombardıman başlatırken başkent Kiev'e kadar ilerledi.

    Bu gelişmeler karşısında birçok devlet lideri ve uluslararası kuruluştan kınama ve yaptırım açıklamaları art arda geliyor.

    "BÖLGE İÇİN ÖRTÜLÜ TEHDİT"

    Türkiye'den yapılan açıklamalardan biri de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi.

    Rusya'nın saldırısının uluslararası hukuk ve anlaşmaları tanımamazlık anlamına geldiğini söyleyen Gül, şu ifadeleri kullandı:

    "Rusya’nın diplomatik yolları terk ederek Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saldırısı, uluslararası hukuku ve anlaşmaları tanımadığının ilanıdır. Bu davranış biz dahil, tüm komşular ve bölge için örtülü tehdittir.

    "RUSYA DİPLOMATİK KULVARA DÖNMELİ"

    Göç, hastalık ve büyük ekonomik sorunların üstüne savaşın getireceği yıkım, insanlık dramı ve düşmanlıkların körükleneceği yeni bir dönemi önlemek, Rusya’nın diploması kulvarına dönmesiyle mümkündür."

    Abdullah Gül: Rusya nın bu davranışı bölge için örtülü tehdittir #1Abdullah Gül: Rusya nın bu davranışı bölge için örtülü tehdittir #2


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