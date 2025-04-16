Abdullah Gül, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti

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Türkiye'nin en önemli siyasi aktörlerinden birisi...

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul’da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası Florence Nightingale Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Yaklaşık 12 saat süren zorlu operasyonun ardından Önder, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

SİYASİLER AKIN ETTİ

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu siyaset dünyasında büyük yankı uyandırırken, çok sayıda siyasi isim hastaneye giderek ailesine ve DEM Parti yetkililerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÜL'DEN ZİYARET

Bu ziyaretlerden birisini de 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gerçekleştirdi.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Hastaneye giden Abdullah Gül burada sürece ilişkin hem hastane yetkililerinden hem de partililerden bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN HASTANEDE

Sırrı Süreyya Önder’e bir diğer ziyaret ise Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’dan geldi.

Kalın, yoğun bakımda tedavisi süren Önder’in kızı ve kardeşiyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÖZGÜR ÖZEL İSTANBUL'A GELİYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hastaneye giderek Önder’in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

DEM Parti yetkililerine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bugün İstanbul’a geleceğini belirtti.

Özel’in kentteki programları kapsamında hastaneyi ziyaret ederek, Önder’e ve ailesine geçmiş olsun mesajını bizzat iletmesi bekleniyor.

EVİNDE RAHATSIZLANDI

Önder, İstanbul'daki konutunda bulunduğu sırada rahatsızlanmıştı.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, Önder dün gece ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ

Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, Sırrı Süreyya Önder'in ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini söylemişti.

İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acilen ameliyata alınmıştı.

Dün gece 23.35'te başlayan ameliyat yaklaşık 12 saat sürmüştü.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Önder ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan ilk açıklamada, Önder'in kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu ifade edilmişti.

10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

Hastanenin açıklamasında, Önder'e acil serviste 10 dakika süren kalp ve akciğer masajı yapıldığı anlatılarak, aort damarında yırtık tespiti yapıldığı ifade edildi.