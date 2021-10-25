Abdullah Gül'den 10 büyükelçi kararına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi için verdiği "İstenmeyen adam talimatı"na Abdullah Gül karşı çıktı.

10 büyükelçi tarafından Osman Kavala hakkında serbest bırakılması yönündeki çağrı kamuoyunun gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konu ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini vurgulayarak "Bu ne terbiyesizliktir, Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. Dışişleri Bakanı'na, bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları iç basından dış basına kar büyük ses getirken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, 10 ülkenin büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

"ELÇİYE ZEVAL OLMAZ"

Sözcü'den Deniz Zeyrek'in haberine göre Gül, bu karara tepki göstererek "Yapılan kabul edilemez. Ancak, Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığına bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkışı olmayan noktalara götürmemek lazım." ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Abdullah Gül, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan 10 büyükelçi arasında yer alan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'yle görüşme gerçekleştirmişti.