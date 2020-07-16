Dolar
6.8578
0.0379%
Euro
7.8235
-0.0357%
Altın
1807.45
-0.1695%
Borsa
119136.95
1.1855%
G. Altın
398.386
-0.1561%
Bitcoin
62894.34
-0.7961%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C
    Abdullah Gül'den Erdoğan'a Ayasofya telefonu

    Abdullah Gül'den Erdoğan'a Ayasofya telefonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Abdullah Gül, Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı memnun olduğunu ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 10:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Abdullah Gül'den Erdoğan'a Ayasofya telefonu

    AK Parti'den istifa eden Ali Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den aldığı destekle DEVA Partisi'ni kurdu.

    Abdullah Gül'ün adı, sürekli Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağına dair iddialarla gündeme geliyor.

    Siyasetteki tartışmalar devam ederken, Danıştay'ın müze statüsünden çıkardığı Ayasofya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 86 yıl sonra ibadete açıldı.

    ERDOĞAN'I ARAYIP TEBRİK ETTİ

    Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından; Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

    Karardan memnun olduğunu ifade eden Gül, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

    Görüş Bildir