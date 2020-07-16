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Abdullah Gül'den Erdoğan'a Ayasofya telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Abdullah Gül, Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı memnun olduğunu ifade etti.
- Haber Merkezi
- 16.07.2020 - 10:16
AK Parti'den istifa eden Ali Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den aldığı destekle DEVA Partisi'ni kurdu.
Abdullah Gül'ün adı, sürekli Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağına dair iddialarla gündeme geliyor.
Siyasetteki tartışmalar devam ederken, Danıştay'ın müze statüsünden çıkardığı Ayasofya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 86 yıl sonra ibadete açıldı.
ERDOĞAN'I ARAYIP TEBRİK ETTİ
Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından; Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.
Karardan memnun olduğunu ifade eden Gül, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.