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    Abdullah Gül'den Mansur Yavaş'a adaylık yorumu

    Abdullah Gül'den Mansur Yavaş'a adaylık yorumu

    Gazeteci Şaban Sevinç, Abdullah Gül'ün CHP'li bir vekille yaptığı görüşmede Mansur Yavaş için, "Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz" dediğini aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 13:37
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    2023 seçimleri için altılı masanın kimi Cumhurbaşkanı adayı göstereceği bir türlü netleşmedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı en olası formül olarak görülse de özellikle İyi Parti cephesinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi görüşü hakim.

    Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra ismi geçen Mansur Yavaş, konuyla alakalı sessiz kalmayı sürdürse de adının Cumhurbaşkanı adaylığı için geçmesine itiraz da etmiyor.

    Abdullah Gül, adaylık için nabız yoklamaya devam ediyor

    Hal böyle olunca yeni formüller düşünen muhalefetten bazı isimler, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile olan kontağını sürdürüyor.

    Bu isimlerin en başında da Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu geliyor.

    Bu gelişmelerin yanı sıra dün TV100 ekranlarında gazeteci Şaban Sevinç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili ses getiren bir açıklama yaptı.

    Abdullah Gül'den Mansur Yavaş'a adaylık yorumu ViDEO

    'Bu makam çocuk oyuncağı değil' diyerek Yavaş'a verdi veriştirdi

    Sevinç, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP'li bir milletvekilinin görüştüğünü söyledi.

    "Sayın Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olma hevesini kendisini görmeye gidenlere ifade ediyor." diyen Sevinç, Gül'ün olası adaylar hakkındaki ifadelerine dikkat çekti.

    Sevinç, Abdullah Gül'ün Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansının olmadığını, görüştüğü CHP'li vekile aktardığını belirtti.

    Abdullah Gül den Mansur Yavaş a adaylık yorumu #1

    "Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz"

    Kılıçdaroğlu'nun dışında ismi geçen Mansur Yavaş'ı da hedef aldığı aktarılan Gül, Yavaş için "Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz." ifadelerini kullandı.

    Abdullah Gül den Mansur Yavaş a adaylık yorumu #2


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