Nevruz dolayısıyla mesaj yayınlayan Abdullah Gül "Bütün vatandaşlarımın farklılıklarını zenginlik görerek, huzur ve refah için, bayrak ve vatan sevgisi zemininde bir araya gelmiştik." dedi.

Cumhurbaşkanlığı görevi sonrası, uzun süredir hükümetin attığı tüm adımların karşısında duran Abdullah Gül, tavrını aynı şekilde devam ettirirken son olarak HDP'nin kapatılması davasını da yanlış bulduğunu söylemişti.

NEVRUZ MESAJI

Abdullah Gül, nevruz dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eskiden her şey daha güzeldi" mesajı vererek şunları söyledi:

"2009'DA BİTLİS'TE HALKIMIZ BENİ TÜRK BAYRAKLARIYLA KUCAKLAMIŞTI"

"Bütün vatandaşlarımın farklılıklarını zenginlik görerek, huzur ve refah için, bayrak ve vatan sevgisi zemininde bir araya gelmiştik. 2009 yılında Bitlis, Güroymak (Norşin) ilçemizde halkımız Türk bayraklarıyla beni böyle kucaklamıştı"

Abdullah Gül'den Nevruz paylaşımı VİDEO



