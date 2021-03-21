Euro
8.5903
-1.69%
Dolar
7.2131
-1.5%
Altın
404.83
-0.96%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
430.200
-0.55%
EXEN Coin
13.65
-1.30%
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C
    Abdullah Gül'den Nevruz paylaşımı

    Abdullah Gül'den Nevruz paylaşımı

    Nevruz dolayısıyla mesaj yayınlayan Abdullah Gül "Bütün vatandaşlarımın farklılıklarını zenginlik görerek, huzur ve refah için, bayrak ve vatan sevgisi zemininde bir araya gelmiştik." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2021 - 18:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanlığı görevi sonrası, uzun süredir hükümetin attığı tüm adımların karşısında duran Abdullah Gül, tavrını aynı şekilde devam ettirirken son olarak HDP'nin kapatılması davasını da yanlış bulduğunu söylemişti.

    NEVRUZ MESAJI

    Abdullah Gül, nevruz dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eskiden her şey daha güzeldi" mesajı vererek şunları söyledi:

    "2009'DA BİTLİS'TE HALKIMIZ BENİ TÜRK BAYRAKLARIYLA KUCAKLAMIŞTI"

    "Bütün vatandaşlarımın farklılıklarını zenginlik görerek, huzur ve refah için, bayrak ve vatan sevgisi zemininde bir araya gelmiştik. 2009 yılında Bitlis, Güroymak (Norşin) ilçemizde halkımız Türk bayraklarıyla beni böyle kucaklamıştı"

    Abdullah Gül'den Nevruz paylaşımı VİDEO


    Abdullah Gül den Nevruz paylaşımı #1

    Abdullah Gül den Nevruz paylaşımı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir