Gazeteci Fehmi Koru, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak" değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci Fehmi Koru TV5’de Hasan Basri Akdemir ile Mustafa Deniz’in sunduğu 4.Güç programına konuk oldu.

Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Koru, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına katıldı.

ABDULLAH GÜL'E YAKIN İSME CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI SORULDU

Programda Mustafa Deniz’in yönelttiği “Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olur mu?” sorusuna Fehmi Koru, belli şartların sağlanması halinde olabileceğini söyledi.

Abdullah Gül'le ilgili Fehmi Koru'dan açıklama: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak VİDEO

"GÜL'ÜN ADAYLIĞI AK PARTİ'Yİ ZORA SOKAR"

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Koru, "Abdullah Gül ismi eğer aday olarak çıkacak olursa, bu belki de ciddi bir biçimde AK Parti’yi zora sokacak." dedi.

"ABDÜLLAH GÜL'Ü YARALAYACAK SALDIRILARI BUNA BAĞLIYORUM"

AK Parti ile özdeşleşmiş bir ismin yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin AK Parti’ye zarar vermeyeceğini belirten Koru açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Herhangi bir muhalif partinin kendi içerisinde çıkartacağı bir aday başka muhalif partilerin tabanında oy alsa bile 50+1 bulması için AK Parti’nin tabanında da oy alması gerektiğinden, orada zorlanacaktır. Yüzde 50+1 bulabilecek bir aday ancak millet ittifakı çıkarabilirse, başkan seçtirebilme ihtimali yüksek olacak. Bunların şimdilerde tartışılmasının en önemli sebebi Abdullah Gül ismi çıktığı zaman onu bir biçimde yaralayacak saldırılar olmasını buna bağlıyorum.





"RAHATSIZ OLMAMALARI LAZIM"

Rahatsızlık görüntüsü var ama rahatsız olmamaları lazım, neticede AK Parti’nin kurucu isimlerinden biri Abdullah Gül AK Parti’nin ilk başbakanı, uzun yıllar başarılı dışişleri bakanlığı görevi yürüttükten sonra AK Parti’nin aday göstermesiyle cumhurbaşkanı seçilmiş olan bir isim. AK Parti ile bu kadar özdeşleşmiş bir ismin yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini AK Parti için bir zarar verecek bir yönde olduğunu sanmıyorum.”