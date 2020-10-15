Abdullah Gül'ün AYM tartışmalarına yorumu

Engin Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı ile başlayan tartışmalara dahil olan Abdullah Gül, olayı üzücü olarak gördüğünü söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde göreve gelen Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım'ın, Twitter hesabından bir paylaşım yapması gündeme oturdu.

AYM'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılanma kararının alt mahkeme tarafından uygulanmamasını eleştiren Yıldırım, “Işıklar yanıyor” diyerek AYM binasının fotoğrafını paylaştı.

Yıldırım'ın paylaşımının ardından başta İçişleri Bakanlığı'ndan olmak üzere birçok kurum ve siyasiden tepki geldi.

Konu hakkında komuoyunda hararetli tartışmalar devam ederken, Abdullah Gül de tartışmalara dahil oldu.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

T24'te Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Gül, tartışmalara ilişkin “Bizim partimiz kapatıldı, benim Cumhurbaşkanlığı'mla ilgili malum kararlar alındı, tenkit ettik ama bu kadar, böyle saldırmadık açıkçası. Bunu çok üzücü olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.