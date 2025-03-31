Abdullah Öcalan'a kardeşi ve yeğeninden bayram ziyareti

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde bulunan bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş, Ramazan Bayramı izni kapsamında bugün yakınlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

ÖCALAN, KARDEŞİ VE YEĞENİ İLE GÖRÜŞTÜ

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre; Abdulah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan ve kardeşi Mehmet Öcalan, Konar’ın kardeşi Ali Konar, Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım ile Aktaş’ın kız kardeşi Sabiha Aslan’ın görüşmeye gittiği öğrenildi.

ADALET BAKANI "BAŞVURUYU DEĞERLENDİRİYORUZ" DEMİŞTİ

DEM Parti heyetinin terörist başı Abdullah Öcalan'la dördüncü kez görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Tunç, şunları söylemişti:

Dördüncü görüşmeyle ilgili değil de İmralı'yla ilgili bir aile görüşmesiyle ilgili talep var. Bu talebi de değerlendiriyoruz. Daha önce Ömer Öcalan görüşme yapmıştı. Aileyle ilgili daha evvel de kardeşinin görüşmeleri olmuştu. Burada kanun, hükümlülerin hakları çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesiyle ilgili talebi değerlendireceğiz.