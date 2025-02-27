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Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye dönemi başlıyor...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' hedefi için söz konusu sürece desteğinin ardından atılan adımlar sonrası kritik bir güne gelindi.

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI'YA GİTTİ

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na gitti.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 3'üncü görüşme için İmralı'ya giden heyet genişledi.

İlk iki görüşmede yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yanında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve avukatlar da heyette bulundu.

HEYET İSTANBUL'A DÖNDÜ

Görüşmeyi tamamlayan heyet, İstanbul’a döndü.

Kritik çağrının yapılacağı otele ulaşan DEM Parti heyeti, görüşmeye ilişkin fotoğrafın kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

ÖCALAN'IN YILLAR SONRA İLK GÖRÜNTÜSÜ

Bu açıklamanın ardından, Abdullah Öcalan'ın yıllar sonra ilk kez görüntüsü yayınlandı.

İşte Abdullah Öcalan'ın yıllar sonra ilk görüntüsü...