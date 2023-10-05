Abdullah Öcalan'ın açıklamasını paylaşan profesör görevden uzaklaştırıldı

İHA

Tunceli Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümü öğretim üyesi Prof Dr. Ali Kemal Özcan, terörist elebaşı Abdullah Öcalan üzerine kitaplar çıkardı.

Özcan, kitapların yanı sıra 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi “Öcalan’ın kamuoyuna duyuru” açıklamasını paylaşması ile gündem oldu.

İfadeye çağırıldı

Özcan hakkında “terör örgütü lideri övmek” iddiasıyla yapılan ihbarın ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğünde ifadeye çağrıldı.

Görevden uzaklaştırıldı

Hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmayı doğrulayan Prof. Dr. Ali Kemal Özcan şu cümleleri aktardı;

Hakkımda ihbar olduğu gerekçesiyle emniyete çağrıldım. Orada savunmamı yaptım. Rektörlük de soruşturmanın selameti açısından tedbiren hakkımda görevden uzaklaştırma kararı vermiş ve karar bugün tarafıma tebliğ edildi.