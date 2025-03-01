Abdullah Öcalan'ın çağrısına Kandil'den cevap geldi: PKK silah bıraktı

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Terörsüz Türkiye yolunda önemli bir eşik geçildi.

Yürütülen süreç sonunda İmralı'da tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yaptı.

Bölgede memnuniyetle karşılanan çağrıya Kandil'den cevap geldi.

PKK ATEŞKES İLAN ETTİ

Sözde PKK yürütme komitesinden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada ateşkes ilen edildiği duyurulurken “Apo’nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz..” ifadelerine yer verildi.