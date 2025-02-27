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Haber Merkezi

Türkiye, terör belasından kurtuluyor...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütünün silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti.

Heyet ziyaret sonrası Öcalan'ın mesajını kamuoyuna aktardı.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE SALONA GİRDİLER

Öcalan'ın çağrısını okuyacak heyet, alkışlar arasında salona girdi.

Sırrı Süreyya Önder, metnin 3 sayfa olduğu açıklandı.

ZILGIT SESLERİ DUYULDU

Heyetin salonu girdiği esnada, salonda yoğun bir şekilde zılgıt sesleri duyuldu.

ÖCALAN'IN FOTOĞRAFI SALONDA GÖSTERİLDİ

Öcalan'ın yazdığı bildiriyi okumadan önce İmralı görüşmesinden fotoğrafı ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

Fotoğrafta Öcalan ile DEM Parti'nin İmralı heyeti yer aldı.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

9 Aralık 2024'te Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışladı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME TALEBİNE OLUMLU YANIT VERİLDİ

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.

DEM Parti heyetinin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleşti.

Bu süreçte heyet, siyasi partilere de peş peşe ziyaretler gerçekleştirdi.

Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi.