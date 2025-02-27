Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısı dünya basınında

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Terörsüz Türkiye hedefi için tarihi bir adım atıldı...

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a "silah bırakma ve örgütü tasfiye etme" çağrısı ile başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği süreç, bugün milyonların beklendiği çağrı ile doruğa ulaştı.

DEM Parti heyeti, bugün İmralı Adası'nda Öcalan ile üçüncü kez görüştü.

İMRALI'DAN TARİHİ ÇAĞRI

Görüşme sonrası İstanbul'a dönen heyet, Öcalan’ın kendi yazdığı bildirisini kamuoyuna sundu.

Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce dillerinde yayınlanan çağrıda Öcalan, PKK'nın tüm unsurlarına bugün itibarıyla silah bırakma talimatı vererek, tarihi bir çağrı yaptı.

"PKK KENDİNİ LAĞVETMELİ"

DEM Partisi yetkilileri tarafından okunan mesajda Öcalan, örgütün kendisini lağvetmesini belirterek "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de terörün bitmesi için büyük bir önem taşıyan bu adım, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

EURONEWS

Euronews, “Abdullah Öcalan, örgüt üyelerine silah bırakma çağrısı yaptı” başlığını kullanarak gelişmeyi aktardı.

Haberde, Öcalan’ın açıklamasının Türkiye’de 40 yıldır süren çatışmaların sonlanması için tarihi bir dönüm noktası olabileceğini vurguladı.

Öcalan’ın çağrısının, 10 yıl önce başarısızlıkla sonuçlanan çözüm sürecinden sonra gelen en önemli barış girişimi olduğuna dikkat çekildi. Site, Öcalan’ın hala örgüt üzerindeki etkisini koruduğunu, ancak bazı grupların bu çağrıya direnebileceğini ifade etti.

REUTERS

Reuters, "Tutuklu Öcalan, Türkiye ile çatışmalara son verilmesini talep etti" ifadelerine yer verirken, Washington Post bu gelişmenin Türkiye’de yeni bir siyasi sürecin başlangıcı olabileceğini yazdı.

Reuters haber ajansı, PKK’nın 1984’ten bu yana sürdürdüğü silahlı mücadelenin Türkiye’de on binlerce can kaybına neden olduğunu vurgularken, örgütün zamanla ayrılıkçı hedeflerinden vazgeçerek daha fazla özerklik ve Kürt hakları talep ettiğini yazdı. Ayrıca, Öcalan’ın çağrısının Kuzey Irak ve Suriye’de de etkilerinin olabileceği belirtildi.

WASHİNGTON POST

Washington Post, Öcalan’ın PKK’nın silah bırakması yönündeki çağrısını, Ankara ile Kürt hareketi arasında yeniden başlayan barış sürecinin bir parçası olarak değerlendirdi.

Haberde, DEM Partisi yetkililerinin Öcalan’dan getirdikleri mesajın, Türkiye’de yeni bir siyasi dönemin kapılarını aralayabileceği öne sürüldü.

Ayrıca gazete, PKK’nın bu çağrıya nasıl yanıt vereceğinin kritik bir eşik olacağını belirtti.

BLOOMBERG

Bloomberg ise çağrının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çözüm sürecine dair yeni adımlar atmasını sağlayabileceğini öne sürdü.

Bloomberg, Öcalan’ın silah bırakma çağrısının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürt meselesine dair yeni bir barış süreci başlatmasına zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti.

Haberde, Öcalan’ın "PKK kendini feshetmeli" sözlerinin, hem Türkiye iç politikasında hem de bölgedeki dengelerde ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Ayrıca, Erdoğan’ın bu gelişmeyi Suriye’de ABD destekli Kürt güçleriyle ilgili müzakerelerde kullanabileceği ifade edildi.