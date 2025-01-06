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Haber Merkezi

Türkiye, tarihi bir döneme şahitlik ediyor.

2024'ün son çeyreğinde MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla birlikte PKK terörünü bitirmek ve tüm bölgede barışın hakim olduğu yeni bir döneme girmek için art arda adımlar atılıyor.

2025'ın ilk günlerinde de bu gündeme yönelik dikkat çeken tarihi adımlar atıldı.

İKİNCİ İMRALI ZİYARETİ ÖNCESİ ANKARA KULİSLERİ

İmralı'da tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Parti heyeti, 7 maddelik sürece olumlu yansıyan bir açıklama yaptı.

10 Ocak'ta yeni bir İmralı görüşmesi beklenirken Ankara'da, Öcalan'ın talepleri kulislerde konuşulmaya başlandı.

TGRT'de Medya Kritik programına katılan Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bu kulis bilgilerinin en dikkat çekenini izleyicilerle paylaştı.

ÖCALAN EVLENMEK İSTİYOR

Buna göre Öcalan, yetkililere evlenmek istediği yönünde bir talep iletti.

Atik, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bugün Ankara'da konuşulan bir şey vardı. İmralı'nın taleplerinden bir tanesi de yeni bir hayat kurmak ve işte orada ev hapsine çıkıp, evlenmek istiyormuş.



Böyle bir talep iletmiş Abdullah Öcalan. Yeniden bir hayata başlamayı talep ettiğini devlet yetkilileriyle paylaşmış.

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