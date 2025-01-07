Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Kurucu İl Başkanı Alattin Büyükkaya ile buluştu

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Bağcılar Belediye Başkanı olan ve herkesin sevdiği isimlerin başında gelen Abdullah Özdemir, bugün önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Sadece AK Partili değil, hem bölgesinde hem de İstanbul genelinde sevilen genç başkanlardan olan Özdemir, AK Parti İstanbul Kurucu İl Başkanı Alattin Büyükkaya ile buluştu.

Osman Nuri Kabaktepe tarafından, AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı olarak da gösterilen Abdullah Özdemir, bu önemli buluşmaya dair detayları X hesabından paylaştı.

Abdullah Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"DEĞERLİ BİRİKİMLERİNDEN İSTİFADE ETTİK"